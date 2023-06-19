СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ЛАУРЕАТЫ ПЕРВОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ХРУСТАЛЬНАЯ ТУРАНДОТ»

В театре имени Вахтангова вручили премию «Хрустальная Турандот». Торжественная церемония прошла уже в 32 раз.

Премия продолжила расширять свои границы. В этом году почетный приз, вручаемый совместно с исполкомом СНГ, «За честь, достоинство и служение зрителю» был вручен знаменитому узбекскому актеру и режиссеру Рустаму Сагдуллаеву. Приз вручили народный артист РФ Валерий Баринов и заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов.

Лучшим режиссером стал Егор Перегудов за спектакль «Любовь по Маркесу» на сцене театра им. Маяковского. Вместе с художественным руководителем РАМТа Алексеем Бородиным своего главного режиссера поздравили Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева, разыграв

скетч в сложном возрастном гриме. Приз за лучшую сценографию получил Александр Боровский за спектакль «Лабарданс» — оригинальное прочтение пьесы Николая Гоголя «Ревизор», поставленного на сцене Студии театрального искусства Сергея Женовача. Приз получил художественный руководитель СТИ Сергей Женовач.

Театр имени Евгения Вахтангова стал триумфатором вечера – к нему ушли целых четыре хрустальных статуэтки. Из рук популярной актрисы Анны Чиповской студентка театрального училища имени Щукина Полина Рафеева получила награду за лучший дебют (Гелена в спектакле «Варшавская мелодия»). Александр Олешко стал обладателем приза за лучшую мужскую роль (Павел I в одноименном спектакле). Высоко оценил работу артиста его учитель Александр Ширвиндт, а его давняя партнерша по сцене Нонна Гришаева вручила хрустальную награду. «Генерал и его семья» режиссера Светланы Земляковой был признан лучшим спектаклем. Труппу спектакля поздравила народная артистка РФ Елена Камбурова.

Специальным призом был отмечен коллектив театра Вахтангова за реализацию уникального проекта «Вахтангов – путь домой». Под руководством директора театра Кирилла Игоревича Крока за счет театральных средств вахтанговскими артистами было восстановлено родовое гнездо Евгения Багратионовича во Владикавказе. Специальный приз за восстановление Дома Вахтангова вручили художественный руководитель Театра имени Пушкина, заслуженный артист России Евгений Писарев и мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, уроженец Владикавказа Валерий Газзаев.

Вели церемонию популярная молодая актриса Лиза Арзамасова и ведущий артист театра Оперетты Александр Бабик. В честь лауреатов прозвучали музыкальные номера в исполнении Мариам Мерабовой, Нонны Гришаевой, Нины Шацкой, Айдара Салахова.

Фото – Дмитрий ТКАЧЕНКО

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