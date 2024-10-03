Стало известно о замене Никиты Волкова в сериале «Постучись в мою дверь в Москве»

Телеканал ТНТ, онлайн-кинотеатры Окко и Premier прокомментировали замену Никиты Волкова в сериале «Постучись в мою дверь в Москве».

«Постучись в мою дверь» – популярная турецкая романтическая комедия о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Два сезона сериала вышли в 2020 и 2021 году, однако до сих пор остаются хитами во многих странах мира. Сериал транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов».

Производством сериала «Постучись в мою дверь в Москве» занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российская версия доступна в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER.

Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей в первом сезоны сыграл актёр Никита Волков – звезда сериала «Трудные подростки». Его партнёршей на экране стала Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер». Летом этого года стало известно, что сериал продлён на второй сезон с некоторыми изменениями.

Никиты Волкова действительно не будет во втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве». Вопреки всем слухам, причина замены главного актёра связана со сложностями в совпадении производственных графиков с занятостью актёра, не более. Никита большой актёр, у него много проектов и плотный график съемок. Несмотря на это, мы продолжим съемки сериала, но с другим актёром в роли Сергея Градского, который ещё успеет полюбиться нашим зрителям. — официально сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатров Окко и Premier.

Фото – www.kino-teatr.ru