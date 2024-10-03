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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Стало известно о замене Никиты Волкова в сериале «Постучись в мою дверь в Москве»

editor
By editor
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никита волков актер

Телеканал ТНТ, онлайн-кинотеатры Окко и Premier прокомментировали замену Никиты Волкова в сериале «Постучись в мою дверь в Москве».

«Постучись в мою дверь» – популярная турецкая романтическая комедия о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Два сезона сериала вышли в 2020 и 2021 году, однако до сих пор остаются хитами во многих странах мира. Сериал транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов».

Производством сериала «Постучись в мою дверь в Москве» занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российская версия доступна в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER.

Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей в первом сезоны сыграл актёр Никита Волков – звезда сериала «Трудные подростки». Его партнёршей на экране стала Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер». Летом этого года стало известно, что сериал продлён на второй сезон с некоторыми изменениями.

Никиты Волкова действительно не будет во втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве». Вопреки всем слухам, причина замены главного актёра связана со сложностями в совпадении производственных графиков с занятостью актёра, не более. Никита большой актёр, у него много проектов и плотный график съемок. Несмотря на это, мы продолжим съемки сериала, но с другим актёром в роли Сергея Градского, который ещё успеет полюбиться нашим зрителям. — официально сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатров Окко и Premier.

Фото – www.kino-teatr.ru

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