START представил фестивальные короткометражки

START пристально следит за расцветом короткометражного кино в нашей стране и не просто отбирает для своего каталога самые значимые и интересные работы, но и помогает талантливым авторам и командам реализовать свои идеи, снять кино и дойти до зрителя. Накануне в онлайн-кинотеатре — премьера сразу восьми короткометражных фильмов, отмеченных престижными наградами и побывавших на всевозможных смотрах, в том числе на главном отечественном фестивале короткометражного кино «Короче». В этом году фестиваль проводился в Калининграде в 12-й раз.

Пять из восьми новинок — «Поле» Серафима Чихладзе, «Голос» Степана Живова, «Бернаки» Андрея Лукьянова, «Разъезд» Марии Меленевской и «Ветивер» Сергея Малкина — это финалисты второго конкурса короткометражек START «Быстрый старт 2». В рамках этого конкурса в 2022 году из почти 800 заявок, присланных молодыми режиссерами, продюсерами и шоураннерами, жюри START отобрало лучшие, провело питчинги с их авторами и выбрало победителей. Проекты получили финансирование и смогли проделать путь от сценарной заявки до участия в ряде знаковых фестивалей.

«Это большая радость, что мы на платформе нашли возможность дважды провести подобный конкурс. К нам часто обращаются молодые режиссеры и сценаристы, которые просто не знают, как и с чего начать свой путь в кинематографе. И с нашей стороны это была не просто финансовая поддержка, а полноценный продюсерский супервайзинг всех проектов-финалистов. Мне кажется, получился очень интересный, яркий и искренний ансамбль работ, созданный людьми с совершенно разным мироощущением. Жду с нетерпением, когда их увидит широкая аудитория. Дорогу молодому кино!», – подчеркивает важность этого события продюсер Евгений Айвазян.

Фильм «Бернаки» (кадр из фильма вверху) о молодом человеке с татуировкой на лбу побывал на смотрах в Словакии, Чили, Австрии и Индии, а перед этим, в 2023-м, с успехом прокатился по российским фестивалям, побывав и на «Сталкере» в Москве, и на «Кинопробе» в Екатеринбурге. На фестивале «Короче» в прошлом году автора сценария и режиссера этой короткометражки Андрея Лукьянова наградили за лучший сценарий. Отвечая на вопрос, о чем его фильм, Андрей Лукьянов говорит: «Это картина о том, что все мы достойны лучшего, что весь мир подождет, что невозможное возможно, что если управляешь мечтой, то будущее зависит от тебя».

Трогательная короткометражка «Ветивер» с Кузьмой Котрелевым («ЮЗЗЗ», «Ячейка общества», «Дети перемен») и Софьей Шидловской («Теория больших денег», «Мир! Дружба! Жвачка!») — о том, что в отношениях важна каждая мелочь, даже аромат духов. Неудивительно, что фестиваль Short Film Factory в Бухаресте принес фильму победу именно в номинации «Отношения». А в Индии на фестивале Aasha International film festival картина и вовсе получила премию Дадасахеба Фальке — высшую кинематографическую награду страны. Кузьма Котлерев говорит, что фильм подарил ему прекрасного товарища и друга режиссера Сергея Малкина: «Я уверен, что Сережа еще не раз нас удивит и обаяет своей прекрасностью». И добавляет: «“Ветивер” — это фильм, в котором главную роль играет аромат. Это фильм про запахи. Он очень тихий, очень нежный для меня. Каждый раз, когда я его смотрю, я поражаюсь тому, насколько он в хорошем смысле документальный и трепетный».

Короткометражка «Поле» рассказывает историю молодого участкового, мечтающего установить контакт с инопланетянами. Главную роль исполнил Данил Стеклов («Мастер и Маргарита», «Танцуй, Селедка!»). На Всероссийском Шукшинском кинофестивале картина получила диплом «За шукшинский взгляд на действительность».

Фильм «Разъезд» — узнаваемая история о том, как интеллигентная женщина не может разъехаться на узкой дороге с машиной хамоватого мужчины. В главных ролях — Мария Смольникова («Шаляпин», «Волшебный участок») и Максим Стоянов («Сказки Гофмана», «Первый класс»). В июле картина была представлена в Нижнем Новгороде на «Горький fest», где призом зрительских симпатий была отмечена актерская работа Марии Смольниковой. «Для меня “Разъезд” — про волшебство жизни, когда вроде бы случайно, но на самом деле очень вовремя встречаются люди, которые бы никогда не стали общаться в обычной жизни. Кто-то сказал, что случайность — это необходимость! Она как подарок, которого мы не ждем и который не сразу принимаем, но потом он меняет нашу жизнь, открывает глаза. В общем, это про чудо, — рассказывает про свои впечатления от картины Мария Смольникова. — У нас была чудесная команда, мои любимые Татьяна Догилева и Максим Стоянов, а еще мы снимали в Екатеринбурге — это мой город! Тоже случайная неслучайность».

На главные роли в короткометражку «Голос» режиссер Степан Живов пригласил действительно золотые голоса: актрису дубляжа Ольгу Зубкову, на счету которой уже 650 фильмов, и Сергея Чонишвили («Содержанки», «Игры»). В фестивальной географии фильма, наряду с «Короче» и другими отечественными смотрами, — показы в Швеции, Словакии, Индии, Шри-Ланке, США и целых три показа в Италии.

Ироничная драма «Флюгер» — гремучая смесь нежности, ревности и неловкости. Это рассказ о любовном эксперименте в финской глуши. Снявший «Флюгер» Антон Филипенко в 2021 году в Калининграде получил награду в номинации «Лучший режиссер».

Короткометражки «Мать и мачеха» и «Возвращение Зои» объединяет не только тема материнства: обе они были показаны на «Короче» в 2022 году. Продюсером и той, и другой выступила Наталья Гнеушева, а еще в обеих картинах снялась актриса Светлана Степанковская («Жизнь по вызову», «Мерзлая земля»). В «Мать и мачехе» Степанковская сыграла роль девушки Светы, согласившейся стать суррогатной матерью для Вики (Виктория Толстоганова), мечтающей о дочке, и ее непутевого мужа (Максим Лагашкин), мечтающего о собачке. «Играть с такими партнерами, как Максим и Вика, и сниматься у такого режиссера, как Михаил Поляков — одно удовольствие, — делится Светлана Степанковская. — “Мать и мачеха” — это короткий метр о современных женщинах, о женских проблемах, с которыми сейчас сталкиваются все — и молодые, и уже достаточно зрелые женщины. Это проблемы взаимоотношений, проблемы любви, проблемы материнства. Главная мысль, которую мы хотели донести: если ты хочешь детей, семью, то главное — желание, а средства всегда можно найти. Две сильных женщины в этой истории объединяются, и все у них получается очень-очень правильно и хорошо».

В «Возвращении Зои» Светлана Степанковская перевоплотилась во вздорную сутенершу Галю, которая выкрадывает собственную дочь и в компании бойфренда Стасика (Владимир Яглыч) отправляется в весьма небезопасное путешествие. «Адильхан Ержанов — один из самых интересных мировых режиссеров, я с удовольствием согласился сниматься у него в этом проекте. Съемки были в Казахстане, условия были спартанские, но мы все выдержали, — вспоминает Владимир Яглыч. — Рад, что теперь картину увидят и оценят зрители онлайн-кинотеатра START».

Светлана Степанковская признается, что роль Гали для нее — одна из самых любимых, и актерски — одна из самых сложных. «“Возвращение Зои” — проект, который у меня глубоко в сердце. На примере героини я хотела показать, какой не нужно быть в жизни и как тяжело Гале быть такой, какая она есть. Не нужно строить жизнь с теми, кто не готов нести ответственность за семью, своего будущего ребенка и за самого себя. Семью нужно строить с людьми надежными, с которыми вы смотрите в одну сторону, — говорит актриса. — Я благодарна моему партнеру Володе Яглычу, нашему режиссеру и нашему продюсеру за то, что эта героиня появилась на свет и получилась такой, какой вы ее увидите. Эта картина о тяжелой женской судьбе. Рассказ девочки, которая безумно любит свою маму. А ведь детская любовь всегда скрывает все неровности, все родительские грехи. Конечно, эта картина о любви. О любви матери к дочери — она любит ее как умеет и как может. И о любви дочери, которая вспоминает маму только с теплотой».