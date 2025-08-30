Стартовал новый сезон реалити-шоу «ФУТБОЛ-ШОУ»

Уже в первом выпуске зрители окунутся в настоящий футбольный праздник: увидят ту самую волнительную жеребьевку, которая определит, кто с кем сойдется на поле, и сразу следом — красочную церемонию открытия турнира. И, конечно же, юные участники познакомятся с новыми товарищами по команде и своими наставниками — известными футболистами.

«ФУТБОЛ-ШОУ» снимается по всем законам телетрансляций профессиональных соревнований: с комментаторами, видеоповторами и послематчевыми конференциями. Игроки тренируются, оттачивают технику и учатся командной работе. Турнир включает в себя групповой этап, полуфиналы и финал. В каждом матче — два тайма по 10 минут. Ход игры может неожиданно измениться: футбол прерывается, и юные футболисты отправляются на площадку веселых испытаний. Победа в них приравнивается к голу в матче.

В новом сезоне соревновательный дух ребят вновь ярко и эмоционально будет поддерживать один из главных любимцев проекта — спортивный комментатор Тимофей Синявский. Футбольным судьей проекта снова станет самый справедливый арбитр Дмитрий Жилинский.

«Я уверен, что многие имена юных участников «ФУТБОЛ-ШОУ» еще прогремят на всю страну — а может, и на весь мир. В каждой команде — талантливые ребята, которые прекрасно играют в футбол. Но, самое главное, они умеют наслаждаться жизнью, радоваться и своим победам, и успехам окружающих. Наше шоу не только о футболе, не только о спорте — в первую очередь оно учит тому, что можно одновременно соперничать на поле и дружить в жизни», – говорит продюсер Дмитрий Борисов.

Игроков будут поддерживать не только их родители и звездные наставники, но и знаменитые футболисты, топовые российские исполнители и блогеры — GAYAZOV$ BROTHER$, Viki Show, Яна Лавринович, «Волшебники двора», Мирослава и Злата Быковы, Арина Хорошева, Иван Минаков, исполнитель суперхита «Барабулька» Вова Солодков и другие.

География и масштаб проекта впечатляют: в этом году всего за несколько месяцев в редакцию «Карусели» пришло рекордное количество заявок на участие в проекте — более 10 тысяч. Участниками любимого шоу захотели стать юные вратари, защитники и нападающие из разных уголков России и Беларуси.

Для участия в «ФУТБОЛ-ШОУ» были отобраны лучшие из лучших — 30 игроков, представляющих самые разные регионы и города страны: Адыгею, Башкортостан, Белгородскую область, Волгоградскую область, Воронежскую область, Дагестан, ДНР, Иркутскую область, Калининградскую область, Костромскую область, Краснодарский край, Крым, Ленинградскую область, Московскую область, Москву, Мордовию, Новосибирскую область, Пензенскую область, Ростовскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую область, Татарстан, Тюменскую область, Хабаровский край и Челябинскую область — а также белорусский город Могилёв.

«ФУТБОЛ-ШОУ» — это оригинальный телеформат. Проект стартовал в 2024 году и стал настоящей сенсацией. Он привлек к экранам зрителей всех возрастов: за состязаниями следили целыми семьями. Турнир посмотрели 8,6 миллиона зрителей, а финальный матч оказался одним из самых обсуждаемых событий сезона.