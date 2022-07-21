Стартовал приём заявок на фестиваль «Будем жить»

С 15 июня по 26 июля 2022 года открыт приём заявок на участие в XI Московском международном кинофестивале «Будем жить»!

Заявки принимаются на платформе «КиноКластер MovieStart».

В фестивале могут принять участие российские и зарубежные игровые полнометражные, короткометражные и документальные фильмы 2021-2022 гг.

Киносмотр пройдёт с 18 по 25 августа 2022 года в Москве. Мероприятие в этом году приурочено к празднованию Дня российского кино и 100-летию со дня образования Союза Советских Социалистических Республик.

Основная программа пройдёт в Центральном Доме кинематографистов и кинотеатре «Поклонка» Центрального Музея Победы. Помимо конкурсных показов, в рамках фестиваля на различных площадках города пройдут внеконкурсные показы и мероприятия образовательной программы.

Фестиваль «Будем жить» проводится с целью представить новые отечественные картины и их создателей, расширить зрительскую аудиторию фильмов посредством показа на общедоступных площадках, а также обмена опытом между известными мастерами и начинающими кинематографистами.

Президент Фестиваля – председатель Московской организации Союза кинематографистов России, председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы, народный артист России Евгений Герасимов.

Смотр конкурсных и внеконкурсных картин, а также мероприятия в рамках параллельной образовательной программы пройдут на ведущих московских площадках: в Центральном Доме кинематографистов, кинотеатре «Поклонка» Центрального Музея Победы и других площадках.

Организаторы – фонд «Кинематографист», Союз кинематографистов России, продюсерский центр «Мувистарт».

Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы, Департамента СМИ города Москвы, Центрального Музея Победы, сети кинотеатров «Московское кино», Столичного Цеха Деятелей Культуры.

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