В Москве завершился фестиваль «Вкусы России», организованный Минсельхозом России и Правительством Москвы

Порядка 300 ярких отечественных продуктов и оригинальных блюд российской кухни попробовали москвичи и гости столицы на фестивале «Вкусы России». Мероприятие проходило 14-17 июля в Парке Горького и на 21 площадке «Московских сезонов».

Наибольший интерес у гостей фестиваля вызвали такие региональные бренды, как Адыгейский сыр, Воркутинская оленина, Крымский персик, Калмыцкое мясо и Камчатская нерка.

Всего за четыре дня фестиваля москвичи и туристы приобрели 22 тонны сыров, 29 тонн мяса, мясных продуктов и деликатесов, 19 тонн рыбы и столько же меда и продуктов пчеловодства, 18 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, 15,7 тонны молочной продукции, 12,7 тонны растительного масла, 12 тонн грибов, орехов и ягод, а также 17 тысяч литров различных напитков.

Также спросом пользовались и готовые блюда, предлагаемые на фуд-кортах. За 4 дня было съедено 89 тысяч порций мороженого, 540 тысяч порций пирогов, блинов и вафель, 460 тысяч порций горячих блюд, 350 тысяч леденцов, яблок в карамели и пряников и выпито 22 тысячи литров напитков.

Свою продукцию на фестиваль привезли производители из 63 регионов России. Всего было реализовано более 164 тонн продукции, из них 147 тонн — только на площадке в Парке Горького, которую посетили 515 тысяч человек.

Кроме того, на площадках в центре и столичных округах организовали 960 творческих, ремесленных и кулинарных мастер-классов. В них приняли участие более 8 тысяч человек. Культурную программу дополнили свыше 100 часов концертных программ.

Справка о брендах, пользовавшихся наибольшей популярностью на фестивале: Адыгейский сыр можно назвать отцом всех сыров, ведь он упоминался в истории уже в 8 веке до н.э. Воркутинская оленина знаменита тем, что в XIX веке оленину из этих мест можно было купить даже в Европе: ижемские купцы имели собственные магазины в Париже и работали с лондонской биржей. Крымский персик тоже имеет богатую историю: персиками из Бахчисарая лакомилась династия Гиреев еще во времена Крымского ханства. Калмыцкое мясо является национальной гордостью этого народа, ведь 80% сельского хозяйства Калмыкии составляет животноводство. На Камчатке же воспроизводится не менее пятой часть мировых запасов природного лосося, и камчатская нерка является одним из главных деликатесов.

Проект «Вкусы России» в формате фестиваля в 2022 году прошёл впервые. На фестивале представили свои бренды москвичам и гостям столицы участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводился в 2020 и 2021 годах для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса.

Организаторы фестиваля – Министерство сельского хозяйства РФ и Правительство Москвы. Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России» стал продолжением комплексной программы поддержки и продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Министерство реализует по поручению Президента РФ с 2020 года. Партнерами мероприятия выступили Россельхозбанк, торговая сеть «Магнит», ОАО «РЖД», ПАО «Группа Черкизово», АНО «Диалог», Национальные проекты России, Роскачество, геосервис 2ГИС, социальная сеть «ВКонтакте» и др.

Подробная информация о фестивале: https://russiantastesfest.ru .

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