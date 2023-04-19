Стартовал всероссийский конкурс школьных и студенческих постановок проекта Знание.Театр

Российское общество «Знание» и Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» запускают конкурс на лучшую постановку просветительского спектакля «Трудный экзамен». К участию приглашаются школьные, студенческие и смешанные театральные коллективы. 89 лауреатов выступят на профессиональных театральных площадках России.

До 15 мая руководителям театральных коллективов нужно зарегистрировать свою труппу на сайте проекта. Прием конкурсных работ будет открыт с 1 мая по 30 июня. Участникам предлагается поставить спектакль «Трудный экзамен», показать его зрителям и направить видеозапись показа на экспертную оценку. Список сопроводительных документов доступен в положении о конкурсе на официальном сайте.

Поставить пьесу на своих площадках конкурсантам помогут методические материалы, подготовленные Обществом «Знание»: видеоурок по созданию спектакля и методическое пособие с подробной информацией об этапах постановки, задачах режиссера, актера и представителей бэкстейдж-профессий. На сайте также доступна видеозапись спектакля «Трудный экзамен», поставленного режиссером Юрием Квятковским, лауреатом премии «Золотая маска». Главные роли исполнили Михаил Башкатов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

Все заявки будет рассматривать Экспертный совет конкурса, состоящий из авторитетных деятелей искусства и культуры. С 1 июля по 14 августа они составят рейтинг коллективов в каждом регионе России. Лауреаты получат возможность выступить на профессиональной сцене в своем регионе. Обладателем Гран-при станет коллектив, занявший первое место в рейтинге лауреатов – он выступит с постановкой на московской театральной площадке.

«Благодаря конкурсу школьных и студенческих постановок ребята смогут стать не только зрителями, но и непосредственными участниками просветительского спектакля. Это поможет им самим глубже прочувствовать смысл пьесы, а также рассказать о важных вещах своим сверстникам. Знание.Театр показывает, что просвещение может принимать самые разные формы, а участвовать в просветительской деятельности может каждый. Уверен, что скоро мы увидим много интересных постановок спектакля «Трудный экзамен» в исполнении молодежных коллективов со всех уголков страны», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Конкурс на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен» в рамках всероссийского просветительского проекта Знание.Театр в 2023 году реализуется в партнерстве с проектом «Школьная классика» Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Всероссийский проект «Школьная классика» проходит уже третий сезон и содействует созданию детских и юношеских театральных объединений и активному развитию существующих. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» собирает в этом проекте молодые таланты и дает им толчок к развитию в сфере театрального искусства в содружестве и при экспертной поддержке Театрального института имени Бориса Щукина.

«Движение первых» активно развивает театральную деятельность подростков в рамках проекта «Школьная классика». Благодаря партнерству с проектом «Знание.Театр» у ребят появится возможность представить свою режиссерскую версию спектакля «Трудный экзамен», изучить особенности актерского мастерства, опираясь на специальные методические разработки. Театральный конкурс постановок станет еще одним стимулом проявить себя для настоящих талантов и поможет многим из них определиться со своей будущей творческой профессией», — отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.

Напомним, всероссийский конкурс Знание.Театр на лучшую просветительскую пьесу для молодежи проводился в 2022 году. Было подано 420 работ из 68 регионов России. Лучшим произведением стала пьеса «Трудный экзамен» 29-летней Гульнары Искалиевой из Астрахани. Девушка работает главным специалистом службы электрических режимов в Астраханском региональном диспетчерском управлении системного оператора единой энергетической системы, а в свободное время занимается литературой и театром.

Премьерный показ спектакля профессиональной труппой состоялся 2 сентября в Москве на площадке Российского академического молодежного театра. В октябре – ноябре 2022 г. показы прошли в рамках театрального фестиваля в трех городах: Нижнем Новгороде, Владивостоке и Санкт-Петербурге. В программу вошли тематические лекции, мастер-классы от ведущих театральных деятелей России.

Проект Знание.Театр проводится Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, а также Министерства науки и высшего образования РФ. Партнером проекта выступает информационно-коммуникационная платформа «Сферум».

Фото предоставлено Российским обществом «Знание»

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