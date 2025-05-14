Стартовали съемки сериала «10 историй о любви и смерти»

Фонд «Амадеус» совместно с АО «Первый Канал» приступил к созданию сериала «10 историй о любви и смерти» о событиях на Донбассе с 2014 года по сегодняшний день. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В основу сценария легли воспоминания военкора Семена Пегова, ставшего свидетелем трагических и героических событий на Донбассе: «Истории, судьбы этих людей хочется рассказать зрителям так, чтобы они запали в сердце каждому». Это не история войны, а рассказ о людях, оказавшихся в её эпицентре: военных, добровольцах, мирных жителях, чьи жизни переплелись под обстрелами, а близость смерти обострила их чувства и решения.

Сериал состоит из 10 отдельных новелл, каждая из которых рассказывает уникальную историю любви, потерь и мужества. Рабочие названия серий — «Филармония», «Человек с книгой», «Шекспир», «Торнадо», «Пленный», «Дуэль», «Бэмби», «Кровники», «Андрюха» и «Спецназ ЖКХ».

Режиссер-постановщик — Андрей Головков. Авторы идеи — Константин Эрнст и Семен Пегов. Над сценариями работали: Андрей Житков, Юрий Бурносов, Галина Попова, Антон Варавка и Давид Рула.

В проекте снимаются: Никита Тезин, Агния Кузнецова, Виктория Романенко, Владимир Любимцев, Яков Шамшин, Юрий Тарасов, Александр Фисенко Анатолий Гущин, Ислам Исабагандов, Ольга Анохина, Жанна Пугачева, Севастьян Бугаев, Иван Паршин, Татьяна Панич-Коренская, Александра Каштанова, Ефим Петрунин, Андрей Гаркунов, Дмитрий Хонотанов, Никита Василевский, Эдуард Володин, Анастасия Обжигина и Дмитрий Быковский и др.

Съемки пройдут в Луганской Народной Республике (ЛНР), Донецкой Народной Республике (ДНР), Москве и Абхазии. Задействованы локации, воссоздающие атмосферу прифронтовых городов, тыловую жизнь и батальные сцены.