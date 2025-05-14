В сети представили остросюжетный триллер «Я ничего не помню» о сложных отношениях

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышел детективный триллер «Я ничего не помню» с Владимиром Веревочкиным и Ангелиной Пахомовой в главных ролях. Первые две серии проекта уже доступны на платформе. Сериал объединяет в себе напряженное расследование и гнетущую атмосферу лжи вокруг событий, разворачивающихся на глазах героев детектива. Отправной точкой для создания сериала послужили реальные преступления, которые совершались в последние годы.

Главную роль в «Я ничего не помню» исполнил звезда «Игры на выживание» Владимир Веревочкин. Его герой, обычный петербургский парень Макс, влюбляется в красивую девушку Настю (Ангелина Пахомова), с которой начинает отношения. Однажды Макс в результате несчастного случая теряет память о событиях последних дней. Стараясь восстановить недавние события, Макс узнает, что девушка планировала уехать в ретрит, но пропала без вести. Кто виноват в пропаже Насти, и какие события привели к трагедии?

Макс и Настя влюблены в друг друга, однако их отношения нельзя назвать идеальными. Постоянная ревность, неспособность услышать друг друга и отсутствие нормального диалога привели к возникновению сложной атмосферы, из-за которой их отношения начинают трещать по швам. Теперь Максу придется разобраться в себе и окружающих, чтобы понять, что привело к исчезновению возлюбленной.

К Владимиру Веревочкину и Ангелине Пахомовой присоединился звездный каст из молодых артистов и заслуженных ветеранов. Роли в сериале исполнили Анна Бегунова, Денис Самойлов, Виктор Сухоруков, Юрий Кузнецов, Евгений Сидихин и Елена Руфанова. Автором идеи сериала стал создатель «Реальных пацанов» Юрий Овчинников. Режиссер проекта – Дмитрий Власкин, автор сценария – Татьяна Воронина, оператор-постановщик – Кирилл Пунтус.