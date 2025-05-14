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Сериал Пятого канала «Изгой. Нечисть» стал победителем Премии АПКиТ

editor
By editor
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Изгой Нечисть
Фото © пресс-служба Пятого канала

Сериал «Изгой. Нечисть» победил в номинации «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)» Национальной кинематографической Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Премия АПКиТ – одна из самых престижных наград для всех представителей киноиндустрии.  

Премьера сериала «Изгой. Нечисть» состоялась 3 марта 2024 года. Показ второго сезона занял первое место в дневном тайм-слоте 12:00-15:38 с долей 9,2% в ключевой для канала аудитории «Все 25-59».

Главный герой фильма – бывший офицер полиции Георгий Белоног. Это вторая история из жизни его семьи. Первый сезон стал для героя настоящим испытанием: потеря близких, несправедливое обвинение в убийстве, возвращение любимой женщины, которая его когда-то предала. Теперь Жора помогает своему отцу развивать рыболовецкий бизнес. Они вместе строят новый дом. Георгий с женой готовятся стать родителями. Оксана пытается удержать на плаву семейное дело своего приемного отца, но отвергает предложение Карины Ягайловой заняться контрабандой оружия. Бизнес-леди, которая известна в преступном мире как Баба-Яга, привыкла всегда добиваться своего и объявляет войну Оксане и всему маленькому городку. Чтобы защитить свою семью и вернуть мир и покой, Белоногу придется вспомнить свое оперативное прошлое и наказать преступников.

Андрей Фролов, исполнитель главной роли в сериале «Изгой. Нечисть»:

— Сценарий второго сезона мне показался очень интересным, с неординарным подходом к его написанию. В нем есть необычные персонажи с прозвищами Яга, Лихо и Кащей, которые создают ощущение определенной сказочности. К тому же фильм заставляет посмотреть, как происходит в душе человека преодоление чего-либо. В фильме очень много живых эмоций.

Сложный сценарий с элементами приключенческого кино и драмы, необычные герои и красивые локации: живописные места Ленинградской области, окрестности Ладоги, побережье Финского залива сделали фильм лидером эфира выходного дня. В настоящее время Пятый снимает продолжение популярного детектива.  

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