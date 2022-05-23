Летний городской лагерь Детского музыкального театра юного актера

ДМТЮА — лидер детского театрального движения в России. В его репертуаре российская и мировая музыкальная классика, рассчитанная на юного зрителя.

Юных жителей Москвы ждет уникальная творческая программа, разработанная художественным руководителем театра, заслуженным артистом России, профессором ВГИК им. Герасимова Федоровым Александром Львовичем. Данная программа основана на ведущих театральных системах Михаила Чехова, К.С. Станиславского и В. Э. Мейерхольда и адаптирована для юных актеров. В летнем лагере с детьми будут проводиться занятия по актерскому мастерству, вокалу и хореографии. Выпускной работой для участников лагеря будут отчетные концерты-спектакли.

В театральной атмосфере летнего лагеря ДМТЮА любой ребенок сможет раскрыть свой творческий потенциал и получить «волшебную пилюлю» искусства!

Летний городской лагерь будет проходить на трех профессиональных площадках в Москве:

Сцена на Малой Дмитровке (м. Пушкинская, Чеховская, Тверская) приглашает детей от 6 до 9 лет;

Новая сцена на Чистых прудах (м. Чистые пруды, Тургеневская, Сретенский бульвар) приглашает детей от 10 до 17 лет;

Студия на Бауманской ( м.Бауманская, Красносельская) приглашает детей от 7 до 17 лет.

Подробнее про каждую смену вы можете узнать здесь https://dmtya.ru/lager/

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