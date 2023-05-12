Стартовали съёмки документального цикла «Товарищ СССР»

Фильм основан на уникальном и никогда ранее не публиковавшемся архиве Анастаса Ивановича Микояна – единственного политического деятеля Советского Союза, находившегося на самой вершине власти на протяжении сорока лет. Проект создаётся Продюсерским центром Стаса Намина при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьерный показ картины состоится на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим».

«Товарищ СССР» – это трёхсерийный неигровой фильм, сочетающий в себе редчайшие хроникальные материалы и современные визуальные эффекты. Создатели проекта постарались сохранить прямую речь Микояна – свидетеля и участника наиболее важных событий ХХ века. И именно от его лица в картине будет вестись рассказ, который позволит зрителю прояснить для себя многое об основных этапах новейшей истории нашей страны и узнать массу интересного о людях, посвятивших свою жизнь построению огромного государства. Для воссоздания эпизодов из жизни Анастаса Ивановича авторы фильма «оживят» редкие фотоматериалы и совместят их с малоизвестными кинокадрами с помощью компьютерной графики. Это сочетание исторической хроники и современных технологий, усиленное музыкальным рядом, состоящим как из мелодий советского периода, так и сегодняшней авторской музыки, представит зрителю сложную, но очень яркую и одновременно правдивую картину череды трагических и великих фактов, которые наполняли историю страны, носившей имя Советский Союз.

Повествовательная линия фильма будет сопровождаться комментариями внука Анастаса Ивановича Микояна – известного российского музыкального и общественного деятеля Анастаса Алексеевича Микояна (Стас Намин).

«Мне кажется, наш фильм станет в определённом смысле революционным прорывом с точки зрения не только нового образа Анастаса Микояна, но и образа государства, в правительстве которого Микоян работал более 60 лет и которому фактически посвятил свою жизнь. Изучая жизнь Микояна, мы ещё раз убедились, что он является неотъемлемой частью этой огромной страны. Страны, создавшей уникальную промышленность, науку, образование, медицину и ещё многое, что оказалось недостижимым для всего остального человечества в то время. В картине использованы документы, о которых раньше никто не знал. Мы благодарны Росархиву за возможность изучать эти документы, находящиеся в государственных хранилищах. Мы узнали, что Анастас Иванович сделал столько доброго и хорошего, столько выдающегося и позитивного не только для своего государства и своего народа, но и для всего мира. И, я надеюсь, зрителям нашего фильма захочется и дальше разбираться в сложной и неоднозначной истории великой страны СССР, появившейся и исчезнувшей в XX веке, но изменившей жизнь всего мира и навечно оставившей свой след в истории человечества», – рассказывает Стас Намин.

Фото предоставлено Продюсерским центром Стаса Намина

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