В Санкт-Петербурге завершился Международный фестиваль юных арфистов «Хрустальный ключ»

Хрустальный ключ - театр санкт-петербургъ опера
Фото © пресс-служба Театра «Санктъ-Петербургъ Опера»

В театре «Санктъ-Петербургъ Опера» завершился Международный фестиваль юных арфистов «Хрустальный ключ». Мероприятие, посвященное 80-летию великой русской арфистки Татьяны Тауэр, вновь подтвердило свой высокий статус и объединило на одной площадке будущих звезд мировой музыки.

В этом году уникальный проект собрал самых одаренных юных музыкантов из регионов России (Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми) и из-за рубежа — Италии, Турции, Германии и Беларуси. Фестивальный формат позволил зрителям насладиться не только конкурсными выступлениями, но и насыщенной концертной программой.

Культурное событие было богато на яркие моменты. Публике запомнились виртуозные сольные выступления победителей конкурса предыдущих лет, а также серия мастер-классов от мэтров. Своим опытом с молодыми талантами поделились: заслуженная артистка России, профессор Московской консерватории и ЦМШ Елена Ильинская; ведущий педагог Санкт-Петербургской специальной музыкальной школы Марина Смирнова и солистка оркестра «Санктъ-Петербургъ Опера», куратор фестиваля, заслуженная артистка России Елизавета Александрова.

Отдельным украшением фестиваля стали совместные концерты классов ведущих музыкальных школ страны: Санкт-Петербургской специальной музыкальной школы, Московской центральной музыкальной школы и Московской государственной консерватории. Два гала-концерта представили слушателям лучших юных арфистов России, продемонстрировавших высочайший уровень мастерства.

Торжественным финалом фестиваля стал большой концерт с оркестром театра «Санктъ-Петербургъ Опера» под управлением Михаила Илющенко. На одной сцене выступили исполнители в возрасте от 8 до 25 лет, блестяще исполнив сложнейшие и редко звучащие произведения для арфы с оркестром.

«Главная цель фестиваля — создать праздник, который объединит и исполнителей, и зрителей. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что нам это удалось. Восторженные глаза наших юных арфистов и горячая реакция зала — лучшее доказательство того, что наш проект приносит настоящую радость и пользу, вдохновляя всех причастных», — сказала куратор фестиваля «Хрустальный ключ», заслуженная артистка России Елизавета Александрова.

Международный фестиваль «Хрустальный ключ» вновь стал значимым событием в культурной жизни не только Санкт-Петербурга, но и всей страны, выполнив свою главную миссию — выявление, поддержку и творческое развитие молодых дарований.

