«Стоп! Снято!»: завершены съемки третьего сезона популярного сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Финальные слова «Стоп! Снято!» прозвучали на съемочной площадке нового сезона сериала производства Good Story Media – «Мир! Дружба! Жвачка!». Позади три месяца съемок, которые прошли в Москве, Балашихе, Туле, Королеве, Дзержинском и Жуковском. Премьера одного из самых ожидаемых зрителями сериалов запланирована в онлайн кинотеатре PREMIER и на телеканале ТНТ уже в следующем году.

Съемки нового, третьего по счету, сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» стартовали в середине июля этого года, спустя почти год после выхода второго сезона, который был признан ИАА TelecomDaily самым популярным сериалом по итогам первой половины 2021 г., а также стал победителем зрительского голосования PREMIER в конце прошлого года.

Напомним, третий сезон перенесёт сюжет на два года вперёд, в лето 1996 года, в разгар президентской гонки «Голосуй или проиграешь». Однако в центре сюжета не политические перипетии, а как и прежде, судьбы главных героев-подростков. Они заканчивают школу и входят во взрослую жизнь со всеми ее вызовами и сложностями.

К своим ролям в проекте вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Юрий Борисов, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко, Лариса Удовиченко, Артур Бесчастный. К основному касту в новом сезоне присоединились Александра Хромова, Евгений Ткачук, Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова, Фёдор Федотов, а также Виктор Сухоруков. Именно имя Сухорукова создатели скрыли на тарелке при старте съемок нового сезона и анонсировали только в сентябре, с началом съемочных смен актера.

Период постпродакшен займет около полугода, после чего уже будет объявлена точная дата выхода нового сезона. Что же касается дальнейшего продления сериала, то его авторы считают, что это вполне возможно.

Пётр Внуков, креативный продюсер и автор сценария:

– Этот сезон про растерянность перед будущим, уязвимость перед чем-то новым, что мы сейчас все также испытываем. В нашей истории появляется новый вид зла, которому должны противостоять герои и к столкновению, с которым они не готовы. При этом мы не стараемся как-то нарочито драматизировать. По моим ощущениям в этом сезоне даже больше надежды. Очень многое, что есть в сюжете – из нашей жизни и это наша искренняя попытка сохранить человеческое лицо, дружбу, любовь, несмотря на внешние обстоятельства.

Александр Белов, креативный продюсер и автор сценария:

– Эти три съёмочных месяца в очень непростое время подарили нам, команде МДЖ, ощущение тепла и любви. Мы же все друг друга прекрасно знаем, атмосфера на площадке не практически, а семейная. Даже новые актеры, которые пополнили каст в этом сезоне, очень органично влились в коллектив и стали частью МДЖ. Больше всего запомнилась смена на старом заводе, где мы снимали флэшбэк событий второго сезона. Это был флэшбек в киношном, а фактически в физическом смысле. Когда мы все оказались в той же локации, где прожили несколько дней два года назад, а актеры перевоплотились в те же образы, появилось ощущение сравнимое с прыжком во времени, к нам прошлым, живущем в другом мире и с другими чувствами. Будет ли еще сезон МДЖ? Мы никогда не запрещаем себе фантазировать и если эти фантазии нам покажутся интересными и ими захочется поделиться, то мы это сделаем.

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