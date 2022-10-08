Москвичи могут узнать о подопечных благотворительных организаций на фотовыставке «Дополни реальность»

На снимках — люди, жизнь которых изменилась благодаря помощи неравнодушных горожан.

4 октября на Цветном бульваре открылась выставка «Дополни реальность», на которой представят фотоистории подопечных благотворительных организаций, участников благотворительного сервиса на mos.ru. На снимках можно увидеть, как они обретают дома, находят семьи и друзей.

На фотографиях расположен QR-код. С его помощью горожане узнают больше о деятельности благотворительных организаций Москвы, а также смогут сделать пожертвование.

Фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» подготовили для посетителей выставки две фотоработы, рассказывающие о значимых проектах, результатами которых мы гордимся. Фотография с Анной Кандаранцевой в роли модели на показе коллекции «ТУ ДУ ДУ» знакомит зрителей с брендом одежды, созданной нами специально для людей с синдромом Дауна. Антон Санкевич и Даша Муханова запечатлены за работой в Школе управления Сколково, где ребята проходят стажировку.

В экспозиции есть фотография Артема Коваля, подопечного фонда «Подари солнечный свет». Он родился раньше срока и весил всего 980 граммов, а сейчас, 14 лет спустя, ведет активный образ жизни, изучает два языка, занимается шахматами и адаптивным тайским боксом. Благодаря поддержке москвичей и благотворительному сервису на mos.ru фонд имеет возможность помогать семьям с детьми, рожденными раньше срока, и дает им шанс на счастливое будущее.

На другом фото можно увидеть молодых ученых Дмитрия Дидыча и Софию Кондратьеву, которые разрабатывают генотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. В науке очень важна скорость, именно в этих случаях помогает фонд «Глобал импакт альянс». Вместе с неравнодушными к науке людьми он оказывает юным исследователям финансовую, организационную и информационную помощь.

Кроме того, участницами выставки стали сестры Агата Дробышевская и Вероника Груздева. Одна из них родилась в дружной семье, а другую взяли туда после потери кровных родственников. Благодаря поддержке фонда «Найди семью» девочки быстро нашли общий язык и поладили. Большая команда специалистов (психологи, педагоги, юристы и многие другие) помогает детям-сиротам и приемным родителям справиться с любыми трудностями, чтобы каждый ребенок жил в любящей семье.

Этим и многим другим благотворительным организациям, участникам сервиса, помогают десятки тысяч москвичей, пожертвовавших за два года более 34 миллионов рублей.

Фотовыставка организована Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы, столичным Департаментом информационных технологий, сетью коворкинг-центров НКО и стратегическим бюро «Центр внимания» при поддержке Общественной палаты города Москвы.

В октябре 2020 года заработал благотворительный сервис на mos.ru. Все его пользователи могут быть уверены, что перечисленная сумма дойдет до адресата, — отчет об использовании собранных средств публикуется на отдельных страницах благотворительных организаций и программ каждый квартал.

Стратегическое бюро «Центр внимания» создано столичным Комитетом общественных связей и молодежной политики для развития системы городской благотворительности и профессионализации некоммерческого сектора. Основные задачи, которые стоят перед бюро, — развитие культуры благотворительности, популяризация благотворительного сервиса на mos.ru, проведение обучающих проектов и создание профессионального медиа для сотрудников НКО, вовлечение бизнеса. Специалисты стратегического бюро «Центр внимания» рассказывают горожанам о том, как можно поддерживать программы участников благотворительного сервиса на mos.ru.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.