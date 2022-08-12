«Стражи Отчизны» получают новое задание: Пятый канал начал съемки продолжения боевика

Пятый канал совместно с кинокомпанией MovieShooting приступили к съемкам новых серий детектива «Стражи Отчизны». В блок войдет четыре двухсерийных эпизода о работе секретного подразделения.

«Стражи Отчизны» — подразделение «спящих» агентов, которое было создано в 90-х годах для выполнения самых опасных заданий. В 2000-х от группы осталось всего два агента – Андрей Краснов и Владимир Гуляев по кличке Пират. Их погрузили в состояние глубокого гипноза и придумали «мирные» биографии. Кто они на самом деле, знал только генерал Вавилов, куратор «Стражей». Он же и заставил агентов проснуться, когда возникла серьезная угроза безопасности страны. По стечению обстоятельств к Краснову и Гуляеву присоединяются новые члены группы — врач-психиатр Яна Савельева и бывший боец-контрактник ВДВ Иван Строев.

Действия премьерных эпизодов развернуться на берегу Швеции, в Амстердаме и Париже, Польше и Чехии. Зрители увидят колоритные кадры из лагеря беженцев, перестрелки в карьере и на сухогрузе. Одна из миссий агентов – найти украденное секретное оружие и отключить таймер уничтожения новейшей системы противоракетной обороны.

Краснов так и не сможет смириться с тем, что для своей любимой женщины он умер, и она начала жить без него, с новым мужем. Гуляев, у которого друзья есть в каждом порту мира, поплатится за свою доверчивость. Вавилов утаит некоторые факты из прошлого Яны Савельевой, чем поставит под угрозу срыва очередную операцию. А генерал Григорьев не всегда будет честно «играть», оставляя часть важной для агентов информации про запас. Большие перемены ждут и Яну Савельеву. В первом сезоне она позвонила своему однокурснику с просьбой расшифровать формулу смертельного препарата. Тем самым раскрыла себя. Девушке пришлось кардинально изменить внешность и сделать пластическую операцию. Как на это отреагируют ее коллеги? Особенно Строев, который был в нее влюблен — останется ли место чувствам теперь?

Яков Шамшин, исполнитель роли Ивана Строева в сериале «Стражи Отчизны»:

— Для меня эта роль особенная. Актеров изначально подбирали с учетом их физической подготовки. В фильме огромное количество сложных трюков, большую часть из которых мы исполняем самостоятельно. По своей структуре сериал сложный, тем интереснее в нем сниматься.

Съемки продлятся четыре месяца и пройдут не только в Петербурге, но и в других городах.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.