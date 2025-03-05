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«Стражи Отчизны» выходят из подполья

editor
By editor
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стражи отчизны - пятый канал
Фото © пресс-служба Пятого канала

Пятый канал начал съемки четвертого сезона приключенческого детектива «Стражи Отчизны». Новые враги и смелые вызовы. В главных ролях — Сергей Воробьев, Яков Шамшин, Дарья Седойкина, Петр Журавлев, Геннадий Казачков и Антон Наумов.

«Стражи Отчизны» — подразделение «спящих» агентов, которое было создано в 90-х годах для выполнения самых опасных заданий. В 2000-х от группы осталось всего два агента – Андрей Краснов и Владимир Гуляев по кличке Пират. Их погрузили в состояние глубокого гипноза и придумали «мирные» биографии.  Кто они на самом деле, знал только генерал Вавилов, куратор «Стражей». Он же и заставил агентов проснуться, когда возникла серьезная угроза безопасности страны. По стечению обстоятельств к Краснову и Гуляеву присоединяются новые члены группы — врач-психиатр Яна Савельева и бывший боец-контрактник ВДВ Иван Строев.

В третьем сезоне в группе спящих агентов произошли изменения. После смерти Вавилова руководителем группы стал Краснов. Гуляев узнал, что скоро у него родится ребенок и покинул подразделение. Его место занял новый, а фактически – старый «Страж» Алексей Буйнов – первый подопечный Вавилова. Его подготовка не была доведена до конца, поэтому он иногда ошибался во время операций. Также к группе присоединился и сын покойного генерала Вавилова — Николай Логинов, кадровый полицейский. Он ничего не знал о секретной работе своего отца.

После провала проекта «Октопус» в третьем сезоне детектива враги готовят новый коварный план, чтобы навредить России. Террористическая структура со штаб-квартирой в Лондоне разработала сценарий «Атлантида». Его цель – проведение диверсий. Организация намерена похищать высокопоставленных служащих, которые принимают государственные решения или работают на стратегических объектах. С помощью специальных устройств считывать информацию с их мозга, а полученные данные вживлять с чипами своим агентам, которые внешне похожи на похищенных. Помешать реализации замысла могут только «Стражи», на вооружении которых метод покойного генерала Вавилова. Но полгода назад агентов объявили в розыск, а их куратор генерал Григорьев снят с должности и находится под следствием.

Чтобы противостоять угрозе «Стражам Отчизны» придется выйти из подполья, предотвратить диверсии и биологические катастрофы, спасти похищенных разработчиков секретного оружия. Дистанционным помощником «Стражей» будет их командир Андрей Краснов. Он внедрится в логово врага, используя удивительное сходство с одним из сотрудников «Атлантиды». В новый сезон войдет 16 серий.

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