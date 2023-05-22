«Струны 2»: начались съемки нового сезона музыкального сериала с Артемом Ткаченко

Драмеди о жизни, мечтах, выборе и его последствиях в обертке из закулисной жизни мира классической музыки зрители смогут увидеть уже в конце года.

История компании музыкантов-студентов «Гнесинки» и их гениального преподавателя по классу виолончели получила продолжение. В мае в Москве создатели сериала «Струны» приступили к работе над вторым сезоном. Режиссером восьми эпизодов стал Николай Р. Викторов, известный по работе с фильмом «Я — Вольф Мессинг». В главной роли: Артем Ткаченко. В ленте также снимались: Олег Отс, Федор Левин, Алина Рачковская, Ева Инденбаум, Елена Сафонова, Светлана Тома и другие. Проект создаётся при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Главные герои уже не простые студенты, теперь они – успешный квартет под названием «Струны». Они повзрослели и их ждут новые испытания. Каждому из них придется сделать выбор и нести за него ответственность. Наташа получает тяжелую травму, Олег примеряет на себя роль молодого отца, Марк отбывает домашний арест и пробует себя в роли композитора, а Багрицкий в борьбе с психическим расстройством устраивается на простую посильную работу и учится заново играть на виолончели.

Появятся и новые персонажи: тиктокерша Алиса (Майя Мальцева), которая стала популярной благодаря своим забавным артистичным видео, переехав в Москву из маленького города.. Братья — музыкальные вундеркинды Филипп и Слава (Данила Батуркин и Александр Котов). Молодые люди бросают музыку, Слава становится сварщиком, а Филипп менеджером по продажам программного обеспечения, но у жизни свои планы на их талант. Никита Федотов (Сергей Тактаров) — музыкальный продюсер. Ему постоянно приходится решать проблемы своих клиентов и даже обращаться за помощью к криминалу, если не удается справиться самостоятельно.

Продюсер проекта Дмитрий Ким:

«В работе с проектом мы уделяем особое внимание деталям. Для максимального погружения в роль наши актеры несколько раз в неделю занимаются с преподавателем по смычковым музыкальным инструментам. Также мы используем уникальные изобразительные решения, чтобы передать эмоции и настроение героев: играем со светом и крупными планами. В сериале много романтики: такие сцены мы снимаем на специальную ретро оптику, которая позволяет добиться исключительной мягкости изображения. Откликающийся современному жителю большого города сюжет, близкие по духу персонажи и профессиональная картинка – все это для того, чтобы зритель получил настоящее удовольствие от просмотра сериала».

Николай Р. Викторов режиссер-постановщик:

«Каждая из восьми серий будет иметь основную музыкальную линию, которая основана на центральном музыкальном номере. Каждый клип будет иметь свою стилистику, свой характер изображения. Интересно, что в отличие от первого сезона, мы имеем возможность сделать не только инструментальные номера, но и вокальные. Ведь во втором сезоне некоторые из героев будут петь. Так же мы развили сюжетную линию персонажа Сони, студентки балетного училища, и теперь она танцует. Хореографию ей ставит известный хореограф Ирина Кашуба.

В общем второй сезон «Струн» по композиционному построению больше становится похож на мюзикл. Мы стремимся, чтобы получился фильм, где музыка, красота, солнце и талантливые люди – соединятся воедино. И увидев сериал, зритель наверняка их полюбит».

Сериал «Струны» вышел в финал секции музыкальных проектов форума Conecta Fiction в Испании.

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