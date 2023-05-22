Театр «Шалом» проведет благотворительный показ спектакля в День защиты детей

1 июня, в День защиты детей, на сцене Московского еврейского театра «Шалом» пройдет благотворительный показ детского спектакля «В начале было…». Все средства от продажи билетов за вычетом комиссии билетных операторов будут перечислены в Фонд Хабенского.

«Каждый наш день должен быть днём защиты детей. Я чувствую безмерную благодарность к людям, которые ежедневно занимаются спасением детских жизней. Мне кажется, это совершенно естественный шаг тетра — перечислить деньги, заработанные в этот день показом спектакля для детей в фонд, который создан Константином Юрьевичем Хабенским для помощи детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Это наш небольшой вклад. Приходите на спектакль и участвуйте с нами в этом добром деле», — говорит художественный руководитель театра «Шалом» Олег Липовецкий.

Премьера спектакля «В начале было…» состоялась в «Шаломе» в апреле в рамках фестиваля «Черешневый лес». Постановка режиссера и художника Дамира Салимзянова стала первой детской постановкой в репертуаре театра и уже завоевала сердца московской публики.

Спектакль, основанный на текстах из Ветхого Завета, приглашает зрителей погрузиться в самое начало всего существующего. Художественный подход режиссера превращает эту историю в настоящий театральный фейерверк. С помощью иллюзионного реквизита и специального оборудования, зрители переносятся в мир чудес и волшебства, где они смогут своими глазами увидеть, как из ничего возникают звезды, животные, птицы и, наконец, люди.

Одна из ключевых идей спектакля — параллель между детской игрой и сотворением мира. Зрители станут свидетелями того, как сила искренней веры и воображения способна преобразить окружающую реальность. Салимзянов подходит к серьезной теме с веселым настроем, юмором и легкостью, создавая атмосферу праздника для зрителей. Режиссер глубоко верит, что первый поход ребенка в театр должен стать незабываемым событием, остаться в памяти надолго. Спектакль «В начале было…» именно такой — он пленяет воображение, вызывает восхищение и открывает двери в мир театра и искусства для самых маленьких.

Благотворительный Фонд Константина Хабенского делает все возможное, чтобы дети и молодые взрослые с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного и спинного мозга вовремя получали всю необходимую медицинскую помощь и скорее возвращались к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с аудиторией, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, а также помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.

Начало в 14:00.

Фото – Лана ПАВЛОВА

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