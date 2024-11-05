«Сверчкеты» – новая анимационная интерпретация басни И. Крылова «Стрекоза и Муравей»

«Сверчкеты» – новая анимационная интерпретация одной из самых известных басен. Авторы проекта отказываются от привычного повествования и дословного следования тексту ради уникальности сюжета и персонажей.

Сверчок Кет ведёт беззаботную жизнь крылатого музыканта. Он прекрасно играет на гитаре и руководит целой музыкальной группой, которую искренне любят преданные зрители-жуки. Каждое новое выступление срывает овации, а праздность и лёгкость давно стали синонимами настоящего счастья. Неподалёку живёт Антуанетта – гордая наследница муравейника, где царит строгая дисциплина. Любая музыка запрещена, а пустые развлечения строго осуждаются – всё время нужно посвящать работе. Случайная встреча Кета и Антуанетты оборачивается взаимной симпатией. Антуанетта пытается предупредить сверчков об опасностях приближающейся зимы, но тщетно. Когда амбициозный муравей Антедор похищает Антуанетту, Кет понимает, что должен действовать. Вместе с друзьями ему предстоит найти возлюбленную и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Режиссёр мультфильма «Сверчкеты» – Лука Рукавина, для которого он стал полнометражным анимационным дебютом. Он изучал драматургию в Академии драматических искусств Загреба и режиссуру кино и телевидения на одноимённом факультете Академии исполнительских искусств в Праге. В качестве сценариста и креативного продюсера был занят в различных телевизионных проектах, писал статьи, кинорецензии, пьесы. За свою режиссёрскую карьеру снял более 100 короткометражных документальных детских фильмов и молодёжных ТВ-программ. Рукавина работал над короткометражками «Brija», победившей в номинации «Хорватский короткометражный художественный фильм» на кинофестивале в Пуле, и «Вариации прощания».

В оригинальном актёрском составе главные роли озвучили Тара Таллер, прославившаяся благодаря главной роли в сериале «Успех» от HBO, и Марко Петрич («Седьмое небо», «Пеликан», «Тени над Балканами»).

Сюжет о двух диаметрально противоположных мирах, в которых властвуют шум и тишина, безделье и работа, превратился в большую историю любви, доказывающую, что бьющиеся в унисон сердца способны преодолеть любые разногласия и даже бросить вызов суровой стихии. Мультфильм был тепло принят на кинофестивале в Пуле, где завоевал три награды: Лука Рукавина и Рона Жуль получили приз за лучший сценарий, Веран Саламон и Коко Москито – за лучшую музыкальную композицию. Зрители присудили картине специальную награду «Золотые ворота Пулы». Проект также был номинирован на Pulcinella Awards в рамках престижного международного анимационного фестиваля Cartoons On The Bay. Зрители и критики отмечают блестящий дизайн персонажей и остроумные диалоги, в которых находится место и юмору, и глубоким размышлениям о маленькой жизни в контексте больших событий.