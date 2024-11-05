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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве начала работу выставка «Архитектура и мода. В потоке времени»

editor
By editor
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архитектура и мода - выставка
© Информационный центр Правительства Москвы

Вошедшие в нее объекты отражают восемь архитектурных стилей. Утонченную красоту зданий подчеркивают костюмы, в которых можно увидеть те же элементы и тенденции.

В столице открылась выставка «Архитектура и мода. В потоке времени». Она проходит в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Мероприятие организовано Департаментом культурного наследия города Москвы. Посетители могут наглядно увидеть взаимосвязь архитектуры и моды, которая проявляется в исторических зданиях и образах жителей.

«Основная цель выставки «Архитектура и мода. В потоке времени» — популяризация московских памятников архитектуры. На экспозиции мы представляем 24 объекта культурного наследия: главный дом усадьбы Сытина в Сытинском переулке, Дом Наркомфина на Новинском бульваре, Хлебозавод № 5 на Ходынской улице и другие. К каждому историческому зданию был подобран костюм соответствующей эпохи, не только идеально сочетающийся с его архитектурными элементами, но и олицетворяющий тенденции и образ жизни москвичей того или иного периода. Местом проведения выставки в этом году выбрано ВДНХ и это неслучайно. Это главная реставрационная площадка столицы, один из самых крупных музеев архитектуры под открытым небом, объединяющий на своей территории 49 памятников архитектуры», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Выставка включает восемь разделов, посвященных разным архитектурным стилям и их преломлению в моде: от зрелого классицизма до ар-деко. На стендах представлены знаковые памятники архитектуры Москвы, которые были бережно приведены в порядок столичными реставраторами. Гости мероприятия смогут увидеть музей-усадьбу «Остафьево», дом Хлудова — Пантелеева на Земляном Валу, особняк Лопатиной на Большой Никитской, здание Киевского вокзала, хлебозавод имени В.П. Зотова на Ходынской улице и многие другие.
Архитектура и мода были и остаются отражением любой эпохи. Например, корпус усадьбы Прозоровских-Бекетовых на Перекопской улице перекликается с воздушным придворным платьем из голубой парчи, а Театр Ф.А. Корша, где сейчас располагается Государственный театр Наций — с эффектным одеянием в боярском стиле конца XIX века.

Русский стиль, характерный для моды последней четверти позапрошлого столетия, просматривается как в костюмах тех времен, так и в архитектуре особняка А.В. Лопатиной на Большой Никитской улице. Модерн можно увидеть в платьях того периода, а также в элементах особняка И.А. Миндовского на Поварской улице и доме архитектора Льва Кекушева на Остоженке. То же самое можно сказать и о знаковых объектах советского периода.

К созданию выставки были привлечены студенты из двух московских вузов: Президентская академия (РАНХиГС) и Московский государственный институт культуры.

«Наши студенты с интересом приняли предложение кураторов выставки отразить архитектуру в своих эскизах. Для них это была интересная задача, так как нужно было, оттолкнувшись от образа исторического здания, создать свой оригинальный проект. В работах использовались совершенно разные техники. Ребята получили отличный практический опыт, и мы благодарны за эту возможность поработать с историческим наследием Москвы в процессе обучения» — прокомментировал заместитель заведующего кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Московского государственного института культуры Алексей Зинчук.

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