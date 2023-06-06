Светлана Антонова, Игорь Золотовицкий, Вероника Устимова в мелодраме «Валюша»

13 июня в 21:20 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной мелодрамы «Валюша». В главных ролях: Светлана Антонова, Вероника Устимова, Игорь Золотовицкий, Дарья Фекленко, Олег Филипчик и Егор Баринов. Режиссер – Александр Жигалкин.

Валентина (Светлана Антонова) много лет работает няней и экономкой в загородном доме Корецких. У Валюши непререкаемый авторитет среди прислуги, уважение хозяев – Элеоноры (Дарья Фекленко) и Льва Борисовича (Игорь Золотовицкий) – и их детей. Все свое время Валюша посвящает Корецким, совершенно забыв о личном счастье. Однажды она случайно знакомится с профессором математики Аркадием (Олег Филипчик). Мужчина начинает ухаживать за Валентиной, приняв ее за хозяйку дома. Внезапно в жизнь героини возвращается бывший муж Валерий (Егор Баринов). Он начинает шантажировать Валентину, угрожая раскрыть тайны ее прошлого.

Александр Жигалкин (режиссер):

«Для меня это в первую очередь история о том, что вся страна, весь мир наш стоит на плечах русской женщины. Женщины, которая и мать, и жена, и сестра, и кормилица, и няня. И она вытаскивает всё и вся: мужиков, детей, проблемы, всё на свете... И что бы ни случалось, мужики ломаются быстрее, чем бабы. А бабы тянут. И это, на самом деле, просто панегирик русской женщине. Простой русской женщине, которая отдаёт себя всю, порой даже не имея собственного счастья. Вот у Валентины нет возможности быть вместе с собственной дочерью, и она отдаёт всю свою любовь чужим детям. И они ей её сторицей возвращают. А ещё о том, что в мире есть справедливость. И если человек существует в мире правильно, по законам человеческим, по законам божеским, то обязательно будет вознаграждён».

Светлана Антонова (Валентина):

«Моя героиня – Валюша – простая женщина с трудной судьбой. Она уже много лет работает няней в одной семье, очень любит детей, которых воспитывает, и также присматривает за хозяйством – на ней держится весь дом. Она – суперположительный персонаж. Валентине придется начинать жизнь с чистого листа. Мне кажется, каждому взрослому человеку приходится в какой-то момент это делать. И, конечно, спасают оптимизм, вера в бога, какой-то внутренний стержень, характер. Так-то по факту, если серьёзно подумать, нас можем поддержать только мы сами. И, конечно, окружающие, семья. Но у моей героини никого не было рядом, она была одна. Ей помогали посторонние, совершенно чужие люди с добрым сердцем, которые любили её просто за то, какая она есть – добрая, искренняя. В этой истории, мне кажется, это самое главное: любовь. И мне в жизни, кстати, в своё время тоже помогла всё начать сначала именно любовь, настоящая любовь».

Вероника Устимова (Арина):

«Моя героиня – Арина - справедливая, нежная, смелая, решительная девочка. Она всегда готова прийти на помощь, даже если это очень рискованно и практически невозможно. Мне кажется, самая ценная мысль в нашем сериале: никогда не суди о человеке, не зная его. Эта история напоминает нам о том, что семья важнее всего, а любовь способна на многое».

Дарья Фекленко (Элеонора):

«Эта история очень человеческая, очень настоящая, наполненная и смыслом большим, и болью людской, и, такими, казалось бы, простыми вещами, как преданность и любовь, предательство и обман. И она о том, что всё всегда возвращается, ничто не проходит даром… Моя героиня на первый взгляд злодейка, идущая к своей цели, знающая, что она хочет, переступающая через себя и через людей. Но люди же неоднозначны, и она тоже очень разная. Это было интересно играть – покопаться в ней, понять её мотивы, узнать, почему она стала такой».

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