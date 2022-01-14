Юбилейная 200-я серия «Фиксиков» вышла на Кинопоиске

Анимационная студия «Аэроплан» (входит в ГК «Рики») отмечает профессиональный юбилей – 200-я серия популярного сериала «Фиксики» 14 января вышла эксклюзивно на Кинопоиске.

Отпраздновав в декабре 2021 года свое 11-летие, проект продолжает радовать поклонников новыми сериями. В юбилейном эпизоде «Насос» герою фильма ДимДимычу предстоит разрешить непростую ситуацию: помириться с Катей, а также быстро придумать оригинальный подарок на день рождения девочки. А помогут ему как всегда фиксики и… насос.

«200 серий – это гигантская работа! В одной секунде – 25 кадров, а в одной серии – 360 секунд. Теперь представьте, сколько потребуется времени и людей для создания одного эпизода. Над сериалом трудится огромный коллектив, где каждый сотрудник вносит свой вклад уже на протяжении 11 лет. Для нас фиксики – не просто персонажи. Мы знаем, чувствуем каждого из них. Видим, как они растут, меняются, совершают ошибки и учатся. Поздравляю всю команду с этим событием и желаю новых идей и вдохновения. А юным зрителям – учиться новому вместе с любимыми героями», – прокомментировала Оксана Гукасян, продюсер анимационного проекта «Фиксики».

Новый эпизод продолжает четвертый сезон мультсериала «Фиксики. Новенькие». В наступившем году зрителей ждут еще больше приключений, занимательных историй, весёлых песен и сюрпризов.

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