СВЕТЛОГОРСК: «Лед Байкала» на балтийских берегах

Перенестись за тысячи километров и оказаться на берегу Байкала смогут гости выставки Ирины Левашевой «Славное море, священный Байкал», которая работает в Морском выставочном центре города Светлогорск.

Все работы выполнены в технике суйбокуга. Она характеризуется использованием черной туши (суми), которая наносится кистью на бумагу или шелк.

«Нужно сказать, что еще в детстве меня привлекала японская живопись. Освоила эту технику 18 лет назад. Прошла обучение у Ямады Мидори – мастера суйбокуга», - рассказала Ирина Анатольевна.

Байкал тоже был детской мечтой, которую художник осуществила только несколько лет назад. Конечно, озеро впечатлило и вдохновило на создание серии работ. Триптих «Лед Байкала» Ирина Левашева создала только в этом году.

Калининградцы первыми увидят полную серию работ Ирины Анатольевны, посвященную славному морю. На открытии выставки художник продемонстрирует гостям технику суйбокуга.

Художник, профессиональный реставратор предметов из кости, член Творческого союза художников России, а с 2015 г. — Творческого союза профессиональных художников. Участница 100 творческих выставок, из них 40 персональных и 6 реставрационных. Посетители Морского выставочного центра смогут увидеть более 40 ее работ.

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