Митя Фомин, Тося Чайкина, Burito, Istokiya, Helen Yes, То-Мá, Dino MC47 открыли сезон предновогодних вечеринок ISTOKIYA MUSIC FEST

2 декабря на одной из самых модных площадок «Депо.Москва» прошёл музыкальный фестиваль ISTOKIYA MUSIC FEST совместно с агентством PR CODE. Он собрал и новых артистов, и уже полюбившихся зрителями исполнителей.

Ведущими мероприятия стали Красавцы Love Radio – парни весь вечер подбадривали публику и открыли фестиваль своей новой песней «Танцуем»!

Зрители ISTOKIYA первыми услышали новый трек «Завтра брошу» от To-Má, который будет на всех цифровых площадках уже в этом месяце. Frida представила себя в страстном образе, исполняя «Я полюбила бандита». А молодая певица Leo презентовала свою первую песню «Глупый мальчишка», клип с которой набрал уже больше 700к просмотров. Изюминкой вечера стало выступление блогера-миллионника Helen Yes и певца Better. Helen призналась, что давно не выступала на большой сцене, поэтому немного волновалась. Но фанаты успокоили любимого блогера тёплым приемом и кучей аплодисментов.

В конце вечера выступили хэдлайнеры мероприятия. Burito исполнил свой нашумевший хит «По волнам», чем вызвал волну адреналина и ярких эмоций у слушателей. Тося Чайкина презентовала новоиспечённый трек «Комната». А Istokiya спел дуэтом с Dino MC 47 и тоже представил свой новый трек «Золушка».

Тайным гостем стал артист, у которого «всё будет хорошо»! Митя Фомин покорил сердца слушателей новой песней «Никому».

На площадке в качестве юных журналистов работали представители Нового школьного медиа VK. Молодые медийщики узнали, как наши звёзды планируют праздновать предстоящий Новый Год.

Событием вечера стали не только исполнители, но и приглашенная гостья – харизматичная, яркая Татарка FM взяла интервью у всех хедлайнеров фестиваля ISTOKIYA MUSIC FEST.

То-Мá

Тося Чайкина

Митя Фомин

Burito

Dino MC47

Helen Yes

Istokiya

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