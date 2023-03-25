Связать времена и поколения

Можно ли соединить поколения, разделенные веками и историческими потрясениями? Безусловно да, если на помощь приходят талант, неравнодушие и уважение к истории. 22 марта это замечательно удалось участникам музыкальных хроник «МЕЦЕНАТЫ. Связь времен», которые вновь были представлены с большим успехом в библиотеке – читальне имени И. С. Тургенева. Премьера постановки состоялась 10 февраля в день рождения лучшего друга и «ангела-хранителя» известнейшего русского композитора Петра Ильича Чайковского – Надежды Филаретовны фон Мекк.

Почему же в Тургеневской гостиной снова не оказалось свободных мест? Наверное, потому, что мысли и чувства, сомнения и надежды действующих лиц постановки – Петра Ильича Чайковского, Надежды Филаретовны фон Мекк, ее внучки Галины Николаевны фон Мекк и современного Мецената - понятны каждому неравнодушному сердцу. Автор проекта и музыкальный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Лидия Борисовна Соколова, профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных Андрей Иштванович Микита, основатель и президент Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк Денис Андреевич фон Мекк, профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского Полина Викторовна Федотова и писатель Екатерина Александровна Неволина подарили зрителям встречу с действительно незаурядными, но при этом живыми и по-своему близкими нашим современникам людьми. Слушая их голоса под аккомпанемент бессмертной музыки, хочется верить в человеческую душу и достоинство, заново открыть для себя красоту родной земли, дорожить на первый взгляд незначительными подарками судьбы.

Завершая мероприятие, Денис Андреевич фон Мекк пожелал зрителям как можно дольше сохранить настроение вечера и обязательно послушать Ариозо Воина из кантаты "Москва" Петра Ильича Чайковского, вернувшись домой.

В исполнении музыкантов-педагогов Полины Викторовны Федотовой и Андрея Иштвановича Микиты прозвучали фортепианные произведения П. И. Чайковского (Симфония № 4 фа минор, ор.36 - переложение для фортепиано в 4 руки (часть 1, 4 – фрагменты); Детский альбом, ор.39 - Старинная французская песенка, Полька, Итальянская песенка, Вальс, Сладкая греза, Утренняя молитва; Песенка без слов ля минор, ор.40, № 6; Времена года, ор.37а, Ноябрь; Романс фа мажор, ор.51), К. Дебюсси (Прелюдия «Генерал Лявин»), С. В. Рахманинова (Прелюдия gis- moll, op.32), А. Н. Скрябина (Прелюдия до диез минор, ор.11, Прелюдия си бемоль минор. op.11), Д. Д. Шостаковича (Прелюдия до диез минор, ор.34), С. С. Прокофьева (Мимолетность, ор.22) и А. И. Микиты (импровизации, «Рядом с Чайковским»).

Об истории создания, миссии и планах развития проекта «МЕЦЕНАТЫ. Связь времен» можно прочитать в интервью Лидии Соколовой, Дениса фон Мекк, Полины Федотовой, Андрея Микиты и Екатерины Неволиной по ссылке: http://opora-sozidanie.ru/?p=16729.

Официальная страница проекта на веб-сайте Международного благотворительного фонда имени Н. Ф. фон Мекк: https://von-meck.org/mecenaty.

Фото - Анна ЛЕОНТЬЕВА

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