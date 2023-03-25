Театр Камбуровой представит свою версию пьесы «Без вины виноватые»

27 марта в рамках Общегородской акции «Ночь Театров» гости Театра музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой смогут первыми увидеть экспериментальный проект Дениса Сорокотягина «Без вины виноватые в XXI веке. Фантазии на темы Александра Островского».

Денис Сорокотягин написал пьесу, в которой темы Островского переплетаются с поэзией и текстами других авторов, создавая тем самым современный взгляд на театр и человека театра, его проблемы, чувства и настроения, погружая зрителей в тонкости и глубины человеческих отношений и приближая Островского к нам сегодняшним, а нас - к Островскому!

На сцене Театра Камбуровой режиссер выпустил несколько спектаклей, среди которых «Маленький принц. Полет в одном действии», «Аккомпаниатор», «СТИХИйный XXI век». Осенью 2022 года вышла всероссийская премьера режиссера, спектакль «Турдейская Манон Леско» по одноименной повести писателя и искусствоведа Всеволода Петрова.

В 2023 году отмечается 200-летие со дня рождения Александра Николаевича Островского - выдающегося драматурга, чью литературную мощь можно сравнить с Шекспиром. И чем дальше от нас время, в которое жил Островский, тем ближе и актуальнее становятся его пьесы.

В репетициях принимают участие: Юлия Зыбцева, Лада Марис, Артур Сахаров, Роман Калькаев, Анна Комова, Руслан Ергашев . Режиссер, автор сценической версии и художественного решения спектакля: Денис Сорокотягин . Музыкальный руководитель, композитор: Олег Синкин.

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