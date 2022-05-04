ПЕРМЬ: Ольга Глазова, первый гусляр группы «Аквариум» выступит с презентацией альбома «Это не моё»

Гусляр Ольга Глазова в субботу, 7 мая 2022 года, представит свой новый альбом «Это не моё».

Молодая звезда российской фолк-сцены, Ольга Глазова — профессиональный гусляр и главный популяризатор старинного русского инструмента в интернете. Её гусли звучат на альбомах групп «Аквариум» и Theodor Bastard. А благодаря скандальному Славе КПСС мастерство гусляра смогла оценить вся страна в эфире шоу «Успех» на СТС.

Ольга играет на единственных в мире 30-струнных гуслях, восстанавливает древние техники игры и традиции сольного исполнительства на гуслях.

«Ольга Глазова уникальный музыкант с еще более уникальным инструментом, редко где вообще можно услышать гусельный концерт, а тем более сольный. Ее новый альбом это новый взгляд на фолк-музыку, и на такой архаичный инструмент как гусли», – говорит арт-директор Частной филармонии «Триумф» Сергей Аристов.

Новый альбом «Это не моё» — это трип-хоп обработки фольклорных песен, тихие переливы гуслей, редкие вторжения жесткой электроники и нежный вокал. В записи принимали участие саксофонист и импровизатор Сергей Летов (брат Егора Летова), фольклорный ансамбль «Квинтет четырех», сказитель и фольклорист Александр Маточкин, фольклорист Сергей Старостин и музыкант Сергей Ефремов, один из основателей группы «Markscheider Kunst».

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