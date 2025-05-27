Тайну красной комнаты раскрыли в новом клипе Стаса Михайлова

Песня Стаса Михайлова «Я знаю, ты горазда» получила новое воплощение на экране. Композиция на стихи Михаила Гуцериева и музыку в соавторстве Михаил Гуцериев – Сергей Ревтов впервые прозвучала летом 2024 года на фестивале «Новая волна» в Сочи.

Диалог двух состоявшихся личностей, он и она, выстроен в клипе на психологической игре и взглядах. Жизненный опыт позволяет избегать ненужных слов. В видео много крупных планов, позволяющих взглянуть артистам прямо в глаза.

«Я люблю крупные планы, потому что они более эмоциональные. Это жизнь, там ничего не надо «зализывать»: вот какие есть морщины, так и надо показать, – поделился Стас Михайлов. – Посмотрите клип Челентано. Сколько ему лет, для него не важно. Он играет, проживает эпизод, и ему верят, через экран верят. Задача в клипе – чтобы люди поверили через экран. Если это получается, значит, мы на правильном пути».

Стас Михайлов считает, что у песни будет долгая жизнь, так как реалистичен и сюжет – любовь полна противоречий. Эту же мысль поддерживает и актриса Екатерина Волкова («КГБ в смокинге», «Next-2», «Скорая помощь», «Шулер», «Паук» и др.), которой досталась главная женская роль в клипе. Звезда театра и кино предстаёт в образе роковой женщины. Она занимает все мысли главного героя, который увлечён поисками своего идеала.

«Я думаю, что это будет хит, как собственно, все песни Стаса Михайлова. Песня яркая, драматичная, симфоничная, в ней запоминающиеся слова. Женщина у Стаса Михайлова – богиня, мечта, что-то очень возвышенное, – говорит Екатерина Волкова. – Мне кажется, такие песни очень нужны нашим женщинам, ведь на них многое держится, они – настоящие герои нашего времени. Вот почему на концертах Стаса полные залы, ведь так много женщин хотят услышать, как их любят, что они замечательные, самые главные».

Режиссёрская группа вдохновилась визуальной эстетикой Дэвида Линча и его культового сериала «Твин Пикс». Одна из ключевых сцен происходит в пространстве, стилизованном под знаменитую красную комнату. Сам великий режиссёр говорил, что создал её, чтобы передать в кадре ощущение тревожности. В клипе красный цвет пространства и платья главной героини приобретает оттенок фатальности, преследующей настоящую любовь.