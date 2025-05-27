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В самом западном городе Карелии появится новый объект культуры

editor
By editor
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Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство Центра культурного развития в карельском городе Лахденпохья. Возведение объекта запланировано по федеральной целевой программе «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года», утвержденной Правительством РФ. Это будет здание с переменной этажностью 1-2 этажа и общей площадью более 3,5 тысяч кв. м.

«Центр запроектирован как место, в котором будет сконцентрирована культурная жизнь города. Здесь обустроят студии изобразительного, хореографического и музыкального искусства, а также студии кулинарии, технического творчества и настольных игр. Кроме того, в здании разместят швейную и декоративно-прикладную студию, детскую библиотеку с читальным и компьютерным залами на первом этаже, а также взрослую библиотеку на втором», – рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Ольга Чихичина.

В Центре культурного развития будет зрительный зал на 260 человек со вспомогательными и обслуживающими помещениями.

Особое внимание при проектировании уделили созданию доступной среды для маломобильных групп населения, предусмотрев пандусы, тактильные и визуальные указатели, отсутствие барьеров и другие меры, обеспечивающие их комфорт и безопасность.

Также запланировано благоустройство и озеленение территории, создание пешеходной зоны и размещение рекламных стендов для анонсирования культурных мероприятий.

Застройщик – бюджетное учреждение Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия». Проектировщик – бюджетное учреждение Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия»

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