«Талант» нашёл своих первых победителей!

27 ноября 2021 года в Культурном центре «Рублево» состоялся конкурс эстрадного искусства «Талант-Эстрада» в рамках проекта «Талант» среди вокалистов и танцоров.

Проект «Талант» — это уникальный, не имеющий аналогов цикл социально-культурных значимых конкурсов, выставок и мероприятий, направленных на вовлечение талантливых людей – будущих участников проекта, в различные виды и жанры искусства, с целью раскрытия их творческого потенциала. Каждое направление проекта – это отдельное мероприятие, самостоятельные жанр, который может воплощаться в различных формах, начиная от фестиваля-конкурса, заканчивая вернисажем, модельным или кинопоказом.

В этот день в конкурсной программе приняли участие более 400 участников среди вокалистов и танцоров. Жюри конкурса стали:

Эстрадный вокал

Лана Колосова – преподаватель вокала, педагог-вокалист в МСИ им. Державина и МосГУ на кафедре эстрадного вокала. Старший преподаватель Российской Академии Театрального Искусства (ГИТИС).

Максим Завидия – участник шоу «Голос», финалист Евровидения.

Рома Неваш – супер-финалист музыкального кастинга телеканала RU TV.

Эстрадная хореография

Наталья Романова — доцент кафедры современной хореографии Московского государственного института культуры (МГИК), педагог высшей категории Московского Губернского колледжа искусств. Заслуженный деятель искусств.

Алла Мадыгулова — Режиссер-хореограф шоу-проектов, танцевальных спектаклей, концертов. Судья высшей международной категории International Dance Federation.

Андрей Глущенко — хореограф, артист мюзиклов, преподаватель сценического танца в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС).

Конкурсный день открывали шоу-балет «Элит – S» с лазерным шоу.

Также на открытие приехать экс-солист «Турбомода» Саша Попов и исполнил две песни для всех конкурсантов. А перед началом первой части конкурса по эстрадному вокалу выступили заслуженный артист России Артур Готфрид и степ-шансонье Олег Шпиклер.

Конкурсная часть была разбита на три блока. Каждый из которых делился на танцевальный блок и вокальный блок.

В перерывах между блоками зрителей радовали своим творчеством жюри проекта, Максим Завидия исполнил композицию с Евровидения 2016 «La La Love», а также в дуэте с Ромой Неваш песню «Удаляй». Рома открывал второй блок с песней «Туда, где свет» и пригласил конкурсантов выступить с ним на сцене.

Обладателями Гран-При и СуперГран-при стали более 30 человек.

А самый главный приз вечера и звание «Талант» получили 7 конкурсантов:

Ирина Зорина – категория «Эстрадный вокал».

Мария Якубенко – категория «Эстрадный вокал».

Конышева Евдокия – категория «Эстрадный танец».

Агранович Соня, Фролова Тася – категория «Эстрадный танец».

Бобров Владислав и Агранович Андрей – категория «Эстрадный танец».

Панфёрова Алеся – категория «Эстрадный вокал».

Коллектив современного танца «Планета снов» — категория «Эстрадный танец».

Все обладатели титула «Талант» были награждены памятными подарками от наших партнеров. А главным трофеем стал кубок и большая рамка инкрустированные кристаллами Swarovski от ведущего дизайнера мастерской инкрустации «STAR IN CRYSTAL» Елены Чихачёвой.

Ведущие проекта «Талант» стали очаровательная певица Н.И.Н.А. и Александр Силецкий.

В завершении конкурсной программы Н.И.Н.А. исполнила свой хит «Наедине» и пригласила всех на следующий этап проекта «Талант», который состоится уже в феврале по новому направлению «Мода», где в жюри будут приглашены ведущие дизайнеры страны и педагоги из института моды.

Хочется отметить, что первый этап проекта поддержал Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной, Фонд поддержки гуманитарных и творческих проектов «Движение», Благотворительного Фонда «Спаситель» и профессиональное общественное объединение «Деловые женщины России».

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