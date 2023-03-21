Татьяна Лялина, Ольга Кабо, Олег Фомин, Алексей Анищенко и Нил Кропалов в многосерийной мелодраме «Заполярный вальс»

27 марта в 21:20 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной мелодрамы «Заполярный вальс». Главные роли в сериале исполняют: Татьяна Лялина, Алексей Анищенко, Олег Фомин, Ольга Кабо, Нил Кропалов и Алена Коломина.

У Алёны Бельковой (Татьяна Лялина) есть всё, о чём можно мечтать: успешная карьера под началом любящего отца, главы крупного медицинского центра Владимира Александровича (Олег Фомин), мачеха Наталья (Ольга Кабо), ставшая девушке искренне любящей её «второй мамой», и жених Егор (Алексей Анищенко) – талантливый хирург. Но рядовая санитарная экспедиция в Заполярье, в город своего детства Белозёрск, неожиданно полностью меняет привычный уклад её жизни. Возвращение в Санкт-Петербург приносит Алёне одни разочарования: она становится свидетельницей неприглядного поступка своего отца, отношения с женихом портятся, работа больше не приносит радости. Девушку всё сильнее тянет в Заполярье. И, бросив всё, она уезжает обратно в Белозёрск работать простым врачом в скромной областной больнице. Север всегда жил в сердце Алёны: там она чувствовала себя нужной, там провела свои детские годы среди оленей и бескрайней тундры, и именно там с помощью нового знакомого, очаровательного пилота вертолёта Миши (Нил Кропалов) может узнать тайну своей матери, пропавшей без вести двадцать лет назад…

Режиссёр Феликс Герчиков:

– Главная интрига нашего фильма кроется в событиях двадцатилетней давности, которые тревожат и беспокоят главную героиню. И в желании найти правду и докопаться до истины она начинает собственное расследование той давней, но не забытой истории. Но, конечно, прежде всего, это картина о любви. Любви к месту, где она выросла, к Северу, к природе, к белым ночам. К мужчине, с которым её сводит судьба. К профессии и к людям. Наша героиня – врач по профессии, и для неё всегда главной задачей было – помогать людям, быть с ними рядом, дарить им счастье. У нас сложился замечательный актёрский состав, я уверен, что все артисты очень понравятся зрителям. Все были заинтересованы в том, чтобы получилась очень светлая и трогательная история. И, мне кажется, нам это удалось.

Олег Фомин:

– Я играю врача. Я безумно уважаю эту профессию, и поэтому ставил перед собой задачу сыграть свою роль максимально достоверно. А в остальном – тут показаны всем понятные жизненные ситуации: люди ошибаются, исправляют свои ошибки, совершают поступки, любят, не любят… Со всеми нами это происходит, это и есть жизнь. Но есть тут и более философские вещи, что также показалось мне очень привлекательным в этой истории.

Ольга Кабо:

– Моя героиня Наталья – талантливый педиатр. Но долгое время она скрывалась в тени мужа. Однако затем Наталья делает свой выбор и доказывает, что она – прекрасный специалист в своём деле. И эта роль мне важна именно этим посылом: что каждый должен быть самим собой, что нельзя лгать самому себе, что в какой-то момент обязательно нужно принять важное для себя решение. И у всех героев картины есть такие моменты принятия решения, которые и складываются в эту историю о настоящих чувствах и настоящих свершениях. А ещё это очень красивая история, потому что съёмки проходили в самом сердце Арктики. Это необыкновенные места, здесь какая-то совсем другая энергия и невероятная романтика.

Нил Кропалов:

– Мне очень понравился сценарий, он уникальный: давно не было историй про российский север. Там какая-то неповторимая атмосфера, которой мы все прониклись, и которая нас вдохновляла и давала силы в наших непростых съёмках. Я влюбился в эти края. Также, как и в вертолеты: я играю летчика и до съёмок изучал лётное дело, общался с профессиональными пилотами и даже летал за штурвалом. И теперь хочу продолжить обучение. Ну и, конечно, меня привлекла сама история: она очень искренняя, поднимает главные жизненные вопросы и обращается к правильным ценностям. Надеюсь, зрители очаруются ей, как и мы.

Съёмки многосерийного фильма проходили в Москве и Санкт-Петербурге, а также на Кольском полуострове – в отрогах горного массива Хибины, в Мурманске, Кировске, Мончегорске. В этих же городах проводился и кастинг артистов, который занял около полугода. Авторам фильма было важно не только создать слаженный актёрский ансамбль, но и показать настоящих жителей этого сурового края. Съёмки на Севере проходили летом, и белые ночи внесли свои коррективы в процесс. Съёмочной группе приходилось идти на уловки, чтобы показать разницу между дневными и ночными сценами. А в тех эпизодах, которые доснимались в Москве, высвечивать съёмочную площадку таким образом, чтобы создавалось впечатление, что за окном – белая ночь.

Фото – телеканал «Россия»

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