В середине июня в центре столицы состоится одно из самых громких событий этого лета! Татьяна Строкова презентует свою новую песню «Подруга».
Так как за Татьяной следит большая аудитория в социальных сетях, то эта мысль будет услышана многими. Поздравить певицу придут друзья, коллеги и близкие. Среди которых: Андрей Гризли, Аня Боронина, Влад Кадони, Таня Терешина, Ксения Мерц, Андрей Григорьев-Апполонов (младший), Александра Кошкина, Ирина Нагаец, Наталья Шаронова, Даяна Брют и многие другие.
Будет жарко!
Татьяна Строкова – светская львица, популярный блогер, резидент клуба insight.people.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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