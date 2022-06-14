Татьяна Строкова презентует свою новую песню «Подруга»

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В середине июня в центре столицы состоится одно из самых громких событий этого лета! Татьяна Строкова презентует свою новую песню «Подруга».

Так как за Татьяной следит большая аудитория в социальных сетях, то эта мысль будет услышана многими. Поздравить певицу придут друзья, коллеги и близкие. Среди которых: Андрей Гризли, Аня Боронина, Влад Кадони, Таня Терешина, Ксения Мерц, Андрей Григорьев-Апполонов (младший), Александра Кошкина, Ирина Нагаец, Наталья Шаронова, Даяна Брют и многие другие.

Будет жарко!

Татьяна Строкова – светская львица, популярный блогер, резидент клуба insight.people.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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