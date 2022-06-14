Сижом выпустил дебютный трек «Привык»

Дебютный трек «Привык» — это сочетание рэп бита и рнб вокала, которые вместе отличаются мягкостью и мелодичностью. Сижом — новый артист с современным звучанием, который не обойдет стороной любителей отечественного рэпа.

Сингл полностью отражает чувства молодого человека, который разочаровался в отношениях и любви, на смену им пришло хладнокровие и одиночество. Артист относится к людям, которые предпочитают быть одни, чем доверять своё сердце неизвестно кому. Такую историю способен понять каждый вне зависимости от возраста, опыта и музыкальных предпочтений.

Необычный образ Сижома также не может остаться незамеченным: артист не открывается фанатам на 100 % — он предстает перед зрителями в обезличенном образе, а именно в виде человека с головой кота, что добавляет песне загадочности, романтичности и выделяет ее среди других музыкальных новинок.

Трек «Привык» доступен к прослушиванию на всех площадках.

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