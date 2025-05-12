«Театр на фронте: берег надежды» — выставка Бахрушинского музея открылась в Люксембурге в День Великой Победы

Девятого мая в Русском доме в Люксембурге Бахрушинский театральный музей открыл выставку «Театр на фронте: берег надежды», в основе которой лежат бесценные архивные материалы из фондов БТМ. Проект посвящен самоотверженному подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной войны.

«В этот особенный для нашей страны год — 80-летия Великой Победы — Бахрушинский театральный музей проводит масштабный цикл выставок, посвящённых подвигу советских артистов, чьё творчество стало неотъемлемой частью фронтовой истории. Выставка «Театр на фронте: берег надежды», с успехом представленная в Астане и Брюсселе, теперь открывается в Люксембурге, а впереди — Вена. Этот проект — напоминание о том, как тысячи актёров в годы войны делили тяготы с бойцами, поднимали боевой дух на передовой и приближали Победу силой своего искусства. Сегодня, в условиях непростой международной обстановки, мы особенно остро ощущаем важность сохранения живой памяти о стойкости и самоотверженности, способной вдохновлять и объединять поколения» – прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

«Есть латинская пословица «Когда говорит оружие, музы молчат», но все мы знаем, что во время этой войны музы не молчали. Эта выставка открывает нам ещё одну, во многом неизвестную страницу в истории Великой Отечественной войны. Мы знаем, что были театрально-концертные бригады, которые выезжали на фронт, и хотя не ходили в атаку, но делили с бойцами тяготы жизни на передовой, мы знаем, что в тылу артисты, как и многие труженики тыла, проводили сборы средств для покупки техники, боеприпасов. Но этим наши знания часто и ограничиваются. Выставка даёт возможность узнать гораздо больше», – отметил старший советник Посольства России в Люксембурге Сергей Паринов.

«Эта выставка — свидетельство уникальной объединяющей роли культуры, которая в самые тяжелые времена помогала и воодушевляла наш народ на победы. Она о мужестве артистов, которые выступали для солдат в госпиталях и на передовой. Это выставка и о нашей памяти — памяти о той тяжелейшей в истории нашей Родины войне и духовном подвиге нашего народа, о тех спектаклях и фильмах, которые мы будем смотреть и пересматривать, чтобы помнить», – рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Люксембурге Марина Бочарова.

Вторая мировая война не затронула Люксембург, но проживающие в этой небольшой стране наши соотечественники хотят быть причастными к празднованию исторически важной даты 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Они подготовили концерт, который состоится 9 мая в рамках вернисажа выставки.

Сотрудники музея в первые же дни войны выступили с инициативой ведения «Дневника театра на фронте», поэтому важное место в экспозиции занимают фронтовые дневники театральных бригад, в том числе легендарной «Искры». Материалы содержат бесценные творческие отчеты, путевые хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки, фотографии и рисунки, а также личные благодарственные письма бойцов своим любимым артистам, которые скрашивали дни войны, вдохновляя на дальнейшие подвиги.

Среди ушедших на фронт добровольцев было много художников. На выставке можно увидеть серию графических работ художника Василия Ковригина, который запечатлел театральную жизнь на фронте: «Концерт для солдат» (1944 г.), «Спектакль на фронте» (1943 г.), «Портрет солдата в госпитале» (1942 г.), «Автопортрет» (1944 г.).

Гости выставки увидят архивные фотографии выступлений артистов фронтовых бригад и театров, собранных со всей страны, в том числе цифровые копии уникальных снимков с известными актерами-фронтовиками и музыкальными деятелями Казахстана. География размещения эвакуированных театров по стране масштабна — от городов Поволжья и Урала до Дальнего Востока. Благодаря грамотно организованной эвакуации было сохранено великое театральное наследие страны. Нередко артисты работали в госпиталях, помогали раненым бойцам преодолеть тяжелые психологические травмы, собирали средства в помощь фронту.

Репертуар фронтовых театров включал не только классические произведения русской драматургии, он активно дополнялся новыми пьесами, созданными во время войны. Посетители выставки смогут ознакомиться с цифровыми копиями театральных эскизов и афиш к знаковым спектаклям военного времени: «Фронт» (Малый театр, 1942 г.), «Солдаты Сталинграда» (Малый театр, 1944 г.), операм «Князь Игорь» (Большой театр, 1944 г.) и «Иван Сусанин» (Большой театр, 1945 г.). Важная часть экспозиции посвящена театрам юного зрителя в годы войны. Среди экспонатов цифровые копии эскизов и афиш к спектаклям «Прекрасная Аленка» (Астраханский государственный театр юного зрителя, 1944 г.), «Хрустальный башмачок» (Московский областной театр юного зрителя, 1943 г.), «Гулливер в стране лилипутов» (Грозненский областной театр кукол, 1944 г.) и др.