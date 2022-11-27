«О радости, печали и мудрости»: премьера оратории Г.Ф. Генделя в МДМТ имени Н.И. Сац

24 и 25 ноября Московский Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац представил премьеру одного из самых поэтичных и оригинальных барочных сочинений – оратории Георга Фридриха Генделя L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato // «О радости, печали и мудрости» на стихи Джона Мильтона и Чарльза Дженненса в музыкальной редакции театра – на английском языке с русскими субтитрами. Оратория в концертном исполнении прозвучала в рамках проекта театра «RE-Конструкция», открывшего в октябре уже свой второй сезон.

Вступительное слово. Георгий Исаакян

Московский Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац славится не только постановками для детей. Его репертуарная амплитуда уже давно охватывает сочинения, интересные для публики любого возраста. Театр, благодаря непрестанному творческому поиску художественного руководителя Георгия Исаакяна, находится в постоянном развитии, открывая для своей аудитории как редко исполняемые сочинения, так и совершенно новые опусы. В течение последнего времени этому немало способствует проект «RE-Конструкция», начавшийся вместе с реконструкцией Большого зала театра и ставший своеобразным художественным ответом на закрытые главной сцены на капитальный ремонт. В рамках этого проекта в различных пространствах театра звучат редко исполняемые камерные, хоровые, оперные и инструментальные произведения. А творческий результат превосходит все ожидания, способствуя созданию новых форматов спектаклей и концертов.

Георгий Исаакян называет проект «RE-Конструкция» «окном возможностей», которое влечет за собой открытие новых музыкальных, художественных пространств: «Нас всех ждут восхитительные открытия – новых названий, новых произведений и новых имен. Главными пространствами «RE-Конструкции» стали наша знаменитая RO-тонда, где мы играем RA-ритеты, и Большое зрительское фойе, огромное, полное закоулков, изгибов, переходов и создающее ощущение измененной, двоящейся, бликующей смыслами реальности».

В текущем сезоне в рамках проекта «RЕ-Конструкция» уже состоялся концерт, посвященный Международному дню Музыки и столетию российского джаза, «Оперная классика и классический джаз», авторский вечер композитора Ефрема Подгайца «Заворожен ритмической мечтой» и концертное исполнение оперы Эдисона Денисова «Четыре девушки». Оратория «О радости, печали и мудрости», прозвучавшая в уникальном пространстве Верхнего фойе основной сцены, продолжает это ряд.

Музыкальным руководителем премьеры оратории Генделя стал Артем Макаров, приглашенный дирижер, с которым столичная публика успела познакомиться в прошлом сезоне, когда в рамках проекта «RE-Конструкция» под его руководством была представлена российская премьера концертного исполнения «кукольной оперы» Пауля Хиндемита «Нуш-Нуши».

В концертном исполнении оратории приняли участие солисты оперы, артисты хора и музыканты оркестра МДМТ имени Н. И. Сац.

Дирижёр Артем Макаров и хор театра

Трехчастная оратория «О радости, печали и мудрости» для оркестра, хора и шести солистов, написанная композитором в 1740 году в Лондоне, – это аллегорическая пасторальная ода на основе двух поэм Джона Мильтона, в которой отражены идеи просветительской философии XVIII века.

Два стихотворения Джона Мильтона L'Allegro («Весёлый») и Il Penseroso («Задумчивый») образуют своеобразный философско-лирический диптих, в котором раскрываются два противоположных мироощущения – радостно-беспечное и печально-меланхоличное. Друг и либреттист Генделя Чарльз Дженнингс из фрагментов обоих стихотворений составил полемический диалог. Его музыкальное воплощение композитором полно ярких и поэтических контрастов: порывистые настроения, быстрые темпы, танцевальные ритмы, передающие радость, противостоят образам тихих грез и спокойных размышлений, элегическим мелодиям. Перед слушателем почти «зримо» проплывают пасторальные пейзажи, разливается звонкая песнь жаворонка, возникают сценки лесной охоты, веселого сельского праздника или шумного города.

Звуковое полотно под управлением Андрея Макарова стройно и выверено, голоса солистов – Людмилы Бодровой (Радость) и Анны Малькиной (Печаль), теноров Петра Сизова (Веселье) и Максима Дорофеева (Меланхолия) вплетаются в хоровое звучание, тогда как хор дополняет и развивает их мысли, поддерживая ту или иную образные стороны. Свежесть и блеск виртуозных колоратурных переливов Анны Малькиной в дуэте с чарующим голосом солирующей флейты Сергея Сучкова, имитирующие птиц, переносят слушателя на просторы сельских полей.

Гармоничная картина природы дополняется и другими солирующими инструментами: гобой (Иван Паисов, Дмитрий Кононок), валторна (Игорь Егоров), фагот (Илья Свалов), клавесин (Дарья Смирнова), барочная арфа, лютня (Анна Тончева), виолончель (Андрей Фролов).

Слова для третьей части Чарльз Дженнингс написал сам, вложив их в уста нового аллегорического персонажа, названного им il Moderate – «Умеренный», или точнее для содержания оратории – «Мудрый», а композитор поручил его низким голосам. Сторонник уравновешенного, рационального восприятия жизни, il Moderato вносит в чувства «меру, цель и смысл», утверждая главенство Разума и подчиняя ему изменчивые порывы чувств. В концерте голос справедливой Мудрости убедительно прозвучал в исполнении баса-баритона Дениса Болдова (Умеренность) и баса Георгия Сологуба (Мудрость). Эти образы дополнили солирующие трубы Ивана Зуева и Мирзахмята Айнетдинова, орган Дарьи Смирновой.

Музыка третьей части не менее эмоциональна и поэтична, хотя заметно более уравновешенна. Своеобразное единение противоположностей воспевается в венчающем ораторию единственном самостоятельном хоровом номере — заключительном гимне Разуму.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото предоставлены МДМТ имени Н.И. Сац

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