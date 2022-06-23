Театр Российской Армии провел масштабный концерт в День памяти и скорби

21 июня 2022 года Центральный академический театр Российской Армии и Центральный административный округ города Москвы подготовили масштабный концерт для горожан и ветеранов Великой Отечественной войны, посвященный Дню памяти и скорби.

На Суворовской площади под звуки духового оркестра желающие вальсировали и слушали стихотворения военных лет, а ещё гости пробовали блюда полевой кухни. Для детей и взрослых были организованы игры 30-40хгг, представлена инсталляция из мольбертов, на которых гости смогли написать пожелания о мире. Также на площади была представлена военная техника, зрители полностью погрузились в атмосферу того времени. После первой части памятного вечера всех пригласили в Большой зал Театра Российской Армии, где на главной сцене состоялся грандиозный концерт. Ведущими стали народные артисты России Ольга Богданова и Артём Каминский.

В памятную концертную программу вошли песни и стихотворения о Родине, любви и жизни в исполнении артистов Театра Армии. Зрители не смогли удержать слёз во время песни «Журавли», а особенно горячий отклик вызвала финальная песня «На всю оставшуюся жизнь», которую исполнили все участники концерта.

Под продолжительную овацию на сцену вышли ветераны. Геронтий Павлович Лазовик, 1932 г.р. — полковник, Ветеран Великой Отечественной войны, подростком воевавший в партизанском отряде. «Нас всё меньше и меньше, а было нас много, так много, что стонала дорога, по которой мы шли. Вперед и вперед, выбивая Великую победу нашего народа!» — произнес со сцены Свет Саввич Турунов 1925 г.р. — адмирал, советский военачальник, помощник министра обороны СССР, участник Великой Отечественной войны, лауреат Ленинской премии.

Этот вечер в главном военном театре страны смог объединить все поколения и напомнить присутствующим о тех, кто подарил нам жизнь и будущее!

Фото – Елена МОРОЗОВА

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