Театр «Русская песня» приглашает на детский спектакль «По щучьему велению»

Сказка «По щучьему велению» приходит к нам в самом раннем детстве и запоминается навсегда. Кому из нас бабушка не читала на ночь сказку про веселого и ленивого Емелю, лежащего день и ночь на печи? Кто из нас не мечтал поймать в проруби волшебную Щуку и услышать от нее: «Отпусти меня в воду, я тебе пригожусь»? А теперь эта увлекательная история порадует зрителей театра «Русская песня». Представление, пронизанное добротой и искренностью, которых так не хватает в наше время заставит даже взрослых почувствовать себя детьми и, затаив дыхание, с восторгом наблюдать за происходящим на сцене. В спектакле звучат народные песни. Маленькие зрители, возможно, впервые познакомятся с удивительной народной музыкой, встреча с которой необходима каждому в самом раннем детстве. А в этом им помогут артисты театра: ансамбли «Россияне» и «Славяне», фолк-рок-группа «После 11», балет «Живая планета».
Где? Театр «Русская песня», Основная сцена, Олимпийский проспект, д. 14.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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