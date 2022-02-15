ЛитРес представляет новый проект «АНОНИМYС» и выпускает серию книг в режиме инкогнито

ЛитРес: Издательство, которое входит в группу компаний «ЛитРес», запускает новый проект «АНОНИМYС». В него войдут 13 связанных между собой детективных романов, написанных анонимными авторами. Их имена будут скрыты вплоть до момента издания последней книги серии. Откроет проект детектив «Дело Зили-султана», в котором переплетаются события наших дней и столетней давности. Книга в цифровом формате уже доступна для предзаказа на сайте и в приложениях «ЛитРес», в печатном варианте она появится в магазинах в начале марта.

Что, если на обложке захватывающего детектива нет имени автора? Интригующе, не правда ли? 17 февраля в ЛитРес: Издательстве стартует новый проект «АНОНИМYС». Это 13 детективных историй, каждая из которых будет выходит раз в два месяца. Все книги связаны между собой главными героями и сюжетной линией, но все они написаны инкогнито: кто создал эти романы — один человек или творческий коллектив писателей — останется в тайне до момента выхода заключительной книги серии в 2023 году.

В истории современной российской литературы такой масштабный анонимный проект будет реализован впервые.

До того, как создатели детективов будут названы, все желающие смогут принять участие в конкурсе в сервисе ЛитРес и, не только оценить оригинальность сюжета, но и почувствовать себя в роли детективов и разгадать главную интригу: чьему перу принадлежат произведения. Счастливчики, которые верно определят анонимных прозаиков, получат ценные призы.

«Для нас запуск проекта «АНОНИМYС» — важный эксклюзивный релиз. Впервые в истории современной российской литературы перед читателем — проект-трикстер. Под этим заголовком, как под маской, прячется автор (или авторы?), возможно, всемирно известный. Читателю предстоит самому отгадать, кто создатель детективных историй. Но для нас цель не только в этом: пусть книги говорят сами за себя, а читатели не отвлекаются на маски и доверяют тексту. В финале проекта мы обязательно сорвем все покровы и назовем имена — но будет ли это иметь значение, если книги уже займут свое место в сердцах читателей?», — комментирует директор департамента по развитию контента группы компаний «ЛитРес» Евгений Селиванов.

Открывает серию романов исторический детектив «Дело Зили-султана», события которого разворачиваются в разных эпохах. В наши дни старшему следователю Оресту Волину необходимо разобраться в происшествии, из-за которого могла погибнуть популярная певица. В ходе расследования сыщик обнаруживает ящик с дневниками, датированными 1918 годом и повествующими о событиях 1886 года. Они перенесут Волина из России в загадочную Персию и позволят погрузиться во все перипетии восточного царства.

Премьера книги состоится 17 февраля в сервисе ЛитРес. Она выйдет одновременно как в электронной, так и в аудиоверсии — в озвучке актёра театра и кино, народного артиста России Александра Клюквина. В бумажном формате книга выйдет в ЛитРес: Издательстве в начале марта.

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