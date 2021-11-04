Театр «Русский балет» представит сразу две премьеры

11 ноября 2021 года Московский областной государственный академический театр «Русский балет» в рамках празднования своего 40-летия представит сразу две премьеры. На сцене Московского Губернского театра за один вечер зрители увидят два одноактных балета – «Привал кавалерии» и «Шут».

«Привал кавалерии» – один из «балетов-шуток», созданный гениальным хореографом Мариусом Петипа на музыку Ивана Армсгеймера в 1896 году в Петербурге для сцены Мариинского театра.

Нынешняя постановка «Привала кавалерии» осуществлена художественным руководителем театра «Русский балет» Вячеславом Гордеевым в его авторской редакции. Большую работу по восстановлению оригинального хореографического текста Петипа провела помощник художественного руководителя лауреат международного конкурса Масами Чино. Главные партии в постановке исполнят ведущие солисты, лауреаты международных конкурсов Сиори Фукуда и Мстислав Арефьев, солисты Валерия и Ярослав Синицины, Парвиз Кумайдонов.

Во втором отделении будет показан балет «Шут» на музыку С. Прокофьева. Впервые «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» увидела свет рампы знаменитой антрепризы Сергея Дягилева «Русские сезоны» и была показана парижскому зрителю сто лет назад – в 1921 году.

Партитура балета – одна из тех, что в России практически не находила сценического воплощения. Режиссер-постановщик Никита Высоцкий, артист театра «Кремлевский балет», написал либретто по мотивам дягилевской постановки и создал собственную хореографическую версию «Шута».

На главные партии приглашены ведущий солист Большого театра Игорь Цвирко и прима-балерина театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина.

«В программе одного вечера зрители увидят две совершенно разные по стилю постановки – балет классического наследия и современной хореографии. Несмотря на то, что изначально «Русский балет» ориентирован на классику, мы всегда открыты для эксперимента, для новых работ молодых талантливых балетмейстеров. А для артистов работа над непростой партитурой Сергея Прокофьева – новый и интересный опыт», – прокомментировал предстоящий показ художественный руководитель театра «Русский балет» народный артист СССР Вячеслав Гордеев.

Вечер одноактных балетов начнется в 19.00. Спектакли пройдут со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.

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