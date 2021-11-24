Театр сказок на ВДНХ приглашает на премьеру!

Театр сказок на ВДНХ (павильон № 9) представляет новый спектакль о приключениях Змея Драконыча в мире динозавров. В честь премьеры – 25 ноября «Сказки юрского периода» в 12:00 и 14:00 можно посетить бесплатно, по предварительной регистрации. Далее – по билетам.

В ходе спектакля юные зрители вместе с родителями отправятся в путешествие во времени. Они узнают, кто жил на нашей планете миллионы лет назад: встретят дружелюбных брахиозавров, малыша-диплодока, гигантских аллозавров и других представителей мира юрского периода. Зрители станут непосредственными участниками представления и смогут повлиять на развитие сюжета.

Премьера «Сказок юрского периода» состоится 25 ноября, ее можно посетить бесплатно в 12:00 и 14:00, по предварительной регистрации. Далее посещение по билетам в четверг и пятницу в 12:00 и 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00.

Спектакль длится один час. Вход в театр осуществляется за десять минут до начала спектакля. Шоу рассчитано на детей от трех до десяти лет.

Детский интерактивный Театр сказок на ВДНХ — это мультимедийное пространство, где зрители могут взаимодействовать с персонажами и влиять на развитие сюжета. Погружение в сказочную атмосферу начинается сразу при входе в театр. Само представление проходит в уютном зале, напоминающем волшебный лес.

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