ВДНХ открывает самый большой каток Москвы

Самый большой в Москве каток откроется на ВДНХ 26 ноября. В этот день посетителей ждут театральные постановки, выступления артистов на льду, интерактивные программы и диджей-сеты. Программа начнется в 17:00. Тема нового сезона — «Сказочная зима».

«Каток на ВДНХ будет работать с 26 ноября по 27 февраля 2022 года. Он вновь станет самым большим в Москве. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а его общая площадь с инфраструктурой — 53 тысячи квадратных метров», — рассказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Посетители смогут кататься по ледовым дорожкам от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие», в том числе вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для детей от трех до восьми лет оборудуют арену поменьше — площадью 900 квадратных метров. Она откроется 27 ноября.

В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00. Для горожан и туристов подготовили раздевалки, два пункта заточки коньков, медпункт, девять уличных точек питания и ресторан. Предусмотрено три основных павильона проката, а также детский и экспресс-павильон для гостей со своими коньками.

Самыми значимыми событиями станут празднования на ледовой площадке Нового года, Дня студента, Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества. Каждую неделю планируют проводить спортивные зарядки и танцевальные занятия. Кроме того, возобновят экскурсии на коньках, посвященные истории выставки и ее архитектуре.

Информация о мероприятиях можно будет получить на сайте ВДНХ и на сайте СМИ АртМосковия.

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