МАМИНА ДОЧКА: «На самом деле, когда мама – известный человек, то это тяжело, потому что тебя всё время с ней ассоциируют и не видят в тебе индивидуальность»

В этом году на музыкальном пространстве появилось новое интересное имя – «Мамина дочка». Настоящее имя певицы не было раскрыто, он девушка была подозрительно похожа на известную певицу Славу. И действительно, Мамина дочка — это 21-летняя дочь певицы Александра Морозова. Дебютный клип артистки – «Не трогай меня», где она появляется в главной роли с популярным блогером Ромой Желудем. Cetre’ поговорил с Маминой дочкой о роли мамы в ее жизни, о музыкальной карьере, и о стране, куда бы она полетела, если бы была возможность.

– Изначально ты собиралась поступать в театральный, потом училась в Швейцарии, Франции, сейчас – студентка филфака. Расскажи, как тебя занесло в музыку?

– Я даже училась в театральном, но через полтора года поняла, что это не моё и поэтому перевелась на филфак. В Швейцарии я училась в школе, а во Францию полетела уже от своего университета. Я всегда любила музыку, постоянно выступала в школе на разных конкурсах, меня всегда это привлекало, так что занесло не случайно.

– Как ты выбирала псевдоним, почему «Мамина дочка»?

– Выбор псевдонима – это очень тяжелое дело. Мы подумали: действительно, я же мамина дочь, и в любом случае будут отсылки к маме. Решили сделать ход конем, так и появилось моё сценическое имя.

– Расскажи о своей песнях. Кто пишет текст, музыку?

– Текст мы пишем совместно либо покупаем. Я пока еще не могу писать текст и музыку, но у меня уже появляются свои идеи и наброски.

– Чем или кем ты вдохновляешься?

– Я увлекаюсь музыкой и языками. Сейчас много времени уделяю учёбе и работе, для меня это очень важно.

– Можно сказать, что твои песни – это твои личные переживания, факты твоей биографии?

– Да, мои песни – про меня. Главная тема моих переживаний – драматическая любовь, и она была в моей жизни. Я пою от души, потому что пою о себе.

– Если бы тебе прямо сейчас предложили записать дуэты с тремя абсолютно любыми артистами (не только русскими), кто бы это был, кого бы назвала, не задумываясь?

– С «Пошлой Молли» записала бы дуэт. Мне нравится их стиль в музыке.

– Часто сталкиваешься с высказываниями: «Да у тебя мама-звезда, все у тебя будет хорошо!», «А, ну она дочка Славы, все понятно»? Как ты реагируешь на такие фразы?

– Конечно, часто сталкиваюсь. Люди думают, что мне все легко дается, но это абсолютно не так. Я сама учусь, сама делаю шаги в музыке, но, конечно, не без помощи мамы. На самом деле, когда мама – известный человек, то это тяжело, потому что тебя всё время с ней ассоциируют и не видят в тебе индивидуальность. Могут дружить из-за этого, встречаться, а твоя личность закрывается пеленой.

– Какие мамины песни тебе нравятся больше всего?

– Мне нравятся «Одиночество», «Спелый мой», «Однолюб», песня с Ириной Аллегровой «Первая любовь», «Подруга»… Да у нее все песни классные! На её концертах я всегда подпеваю, потому что знаю все песни наизусть.

– У тебя учеба и параллельно музыкальная карьера. Как тебе удаётся совмещать?

– Меня всегда интересовали супер-люди, которые всё успевают, я не из таких. Всегда приходится чем-то жертвовать, идеально совмещать не получается: могу пару прогулять, если сильно устала или голова забита музыкой, а бывает наоборот – учёба отбирает время у творчества.

– Как обычно проходит твой день? Расскажи свой распорядок дня.

– Я просыпаюсь, умываюсь, делаю массаж лица, потом учусь. Еду на мероприятия по работе, а вечером, если очень устала, могу приехать и просто лечь спать. Мне очень нравится полежать в кровати и посмотреть что-то интересное.

– Если бы была возможность сейчас улететь в какую-нибудь страну, куда бы купила билет?

– Я бы улетела в Америку. Я там ни разу не была, но очень хочу побывать.

Беседовала Виктория ФРАНЦУЗОВА,

Фото из личного архива Александры МОРОЗОВОЙ

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