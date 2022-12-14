Театр-студия «Непоседы» приглашает вместе встретить «Счастливый Новый год»

Новый год 2023 с театром-студией «Непоседы» наступит раньше, чем бьют куранты. 21 декабря в концертном зале «Планета КВН» состоится ежегодный отчетный концерт «Счастливый новый год», на котором двести юных артистов представят театрализованные номера и перенесут зрителей в сказочный мир чудес и волшебства.

Перед началом представления гостей ждет развлекательная программа в фойе и конкурс на лучший карнавальный костюм. Здесь же будет представлена выставка книг писательницы-сказочницы Елены-Велены, а самые преданные поклонники автора смогут получить ее автограф. На программу в фойе гостей ждут за 40 минут до начала представления, а с 18:00 - торжество в главном зале.

Знакомые и любимые с детства песни, новогодние и рождественские хиты, ярчайшие детские голоса, - в специальной программе вечера собраны сольные и групповые номера, в которых каждый из юных артистов получит возможность раскрыться по-новому на большой сцене.

Харизматичные, талантливые, яркие – будущие звезды российской сцены мастерски умеют создавать настроение. Вот уже 30 лет театр-студия «Непоседы» под руководством Елены Пинджоян радует зрителей искренним профессиональным творчеством и достойно несет звание культовой детской студии.

Вместе с артистами «Непосед» на сцену выйдут дети-победители благотворительного творческого проекта «Поколение М», который проводит компания «МТС» при поддержке Министерства культуры. Этот глобальный онлайн-проект позволяет детям из регионов России учиться у настоящих звезд и участвовать в конкурсах. Приезд в столицу и выход на большую сцену «Планеты КВН» – подарок для победителей 7-го и 8-го сезонов проекта – Евгения Максакова из Курской области и Алины Черноусовой из Ленинградской области.

В этот праздничный вечер каждый зритель вспомнит о важном и ценном. Особая атмосфера, магия хрустального детского пения, легкость и волшебство любимых песен перенесут зрителей в настоящую сказку, где всех уже ждет «Счастливый новый год».

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