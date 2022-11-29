Дочь Филиппа Киркорова дебютировала на сцене Кремля вместе с театром-студией «Непоседы»

Народный артист России Бедрос Киркоров 25 ноября отпраздновал свой 90-й День рождения на сцене Государственного Кремлевского Дворца. На главную сцену страны в юбилейный концерт «От сердца к сердцу: перелистывая страницы» вышли заслуженные артисты, советские и российские певцы, друзья и коллеги Бедроса Киркорова.

«За 90 лет он прошел колоссальный путь, который сегодня привел к этому грандиозному концерту на главной сцене нашей страны. В это непростое время, в 90 лет, собрать полный зал - это дорогого стоит!», – отметил Филипп Киркоров.

Впервые дебютировала на сцене Кремля ​​внучка Бедроса. Одинадцатилетняя Алла-Виктория вместе с детским театром-студией «Непоседы» исполнила для дедушки свою любимую песню «Прекрасное далёко».

«Внучка меня приятно удивила. Я не думал, что она так хорошо поет. Я когда услышал ее выступление, подумал: “Это новый Ара Бабаджанян?”», – заявил Бедрос.

По словам Филиппа Киркорова, дочь Алла-Виктория проходила первые уроки мастерства в театре-студии «Непоседы» – коллективе, который подарил отечественному шоу-бизнесу целую плеяду известных артистов. Там она получила хороший профессиональный опыт и в юбилейный вечер успешно выступила на главной сцене страны. «Мне говорила: не буду певицей, но потом, оказалось, втихаря от меня дома она что-то там попискивала в караоке, да так, что это оказалось очень хорошо», – поделился певец.

Поп-король поблагодарил причастных к организации концерта, выразив особую благодарность театру-студии «Непоседы» под руководством Елены Пинджоян.

Артист отметил географический калейдоскоп музыкальных номеров – в юбилейном концерте приняли участие не только исполнители из России, но и из других стран. Так, по словам Филиппа, все зрители смогли «ощутить себя братьями одной великой державы». В честь Дня рождения Бедроса Киркорова выступили коллективы из Болгарии, Абхазии, Татарстана, Молдовы, Армении, Киргизии.

Специально из Италии с поздравительным номером приехал певец и композитор Микеле Пома, который вместе с театром-студией «Непоседы» исполнил песню «Ciao! Come Stai? Привет! Как дела?».

На протяжении всего концерта выступал и сам Бедрос. Филипп с восторгом заявил, что всего в программе было 72 номера.

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