1 ноября завершился пятый театральный фестиваль «Новые люди». В этом году он впервые прошёл в четырёх городах: Калуге, Обнинске, Наро-Фоминске и Москве. Концепция фестиваля — представить зрителям спектакли необычных форматов и жанров.

В 2023 году с современными театральными постановками познакомились более 4 тысяч зрителей. Всего в рамках фестиваля в Калуге, Обнинске, Наро-Фоминске и Москве прошло более 45 мероприятий. Участниками стали более 20 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Казани, Кирова, Калуги и Наро-Фоминска. Такая широкая география объясняется в том числе и тем, что в этом году у театров появилась возможность принять участие в фестивале по open call — открытому приёму заявок.

«Фестиваль проходит в Калуге с 2018 года и представляет собой самую интересную подборку новых театральных форм, — поделился продюсер фестиваля Алексей Бошенков. — Последние два года фестиваль также проходит в Москве. С каждым годом расширяется география фестиваля и растёт его целевая аудитория. За пять лет существования проекта можно проследить эволюцию зрителя: если раньше родители удивлялись, например, что бывают интерактивные бэби-спектакли, то сейчас зрители настолько доверяют нам, что им не нужно объяснять, чем будет интересна экспериментальная постановка — они сами хотят на неё пойти».

В программе фестиваля были спектакли на любой вкус и возраст: интерактивные бэби-спектакли, постановки по современной литературе, сторителлинг, хореографические постановки, рэп-мюзикл… По мнению организаторов, театр не должен ограничиваться тесными рамками жанра. Часть мероприятий удивила зрителей не только жанровой формой, но и местом проведения — ряд спектаклей прошёл в необычных локациях: на берегу реки, в баре, библиотеке. Постановки были созданы как по мотивам классических произведений, так и на основе современной литературы.

«Задача театрального фестиваля — продемонстрировать жанровое и эстетическое разнообразие театра, — поделился программный директор фестиваля Евгений Худяков. Мы пытаемся разрушить стереотипы зрителей: театр — это не только сцена с массивным занавесом и пышными декорациями. “Новые люди” показывают, что театральное искусство не стоит на месте, а постоянно ищет новые способы коммуникации со зрителями. У нас уже есть задумки по программе следующего фестиваля, которая продолжит наш курс на то, чтобы продемонстрировать разные типы театров. Также мы надеемся, что фестиваль еще расширится географически и мы сможем порадовать нашими постановками новых зрителей».

Сцена из спектакля «Братец Кролик VS Братец Лис»

В программе этого года были три бэби-постановки. Творческое объединение «Дом на ножках» подарил самым маленьким зрителям незабываемое путешествие по улицам самодельного города. Театр «Сны слона» представил увлекательный спектакль «Хамелеон идет в гости». Театр «Снарк» показал мюзикл «Братец Кролик VS Братец Лис».

Детям школьного возраста тоже не пришлось скучать. Арт-чердак «Мамин театр» представил спектакль «Дорогой дневник» о великих незрячих людях, сюжет которого нужно было воспринимать «на ощупь». Столичный Театр вкуса удивил иммерсивным спектаклем «Семейная пекарня». Целый ряд детских спектаклей был поставлен на основе современных литературных произведений: Калужский театр кукол представил «Рассказы толстого мальчика», театр «Домик Фанни Белл» — «Зверский детектив. Право хищника», «Театральный проект 27» — «Тоню Глиммердал». Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева привёз спектакль о кумире нашего времени — «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе», основанный на мемуарах гения. Театр сторителлинга Константина Кожевникова представил увлекательную постановку в библиотеке — «Вместо прочтения сжечь».

Сцена из спектакля «Хокинг»

Взрослую аудиторию фестиваля также удалось удивить необычными жанрами и форматами. В Калуге зрители увидели мистический детектив «Рыбий глаз» (театр «Револьвер»), пластическую постановку «ЭФИР/ AETHER» (Инновационный театр балета), работу Олега Липовецкого «Моня Цацкес — знаменосец» (театр «Шалом»). Аудиоспектакль «Большая рыбалка» «про дедушек, рыбалку и что-то большее» (столичная театральная компания «Импресāрио») прошёл на берегу Оки. В Наро-Фоминске взрослым зрителям показали альманах моноспектаклей, созданных совместно с драматургом Элиной Петровой, — «Как много неба» («Театр горожан FABRIK», режиссёр — Леонид Прокофьев).

Сцена из спектакля «Счастливая Шарлотта»

В Москве и Калуге зрители посмотрели спектакль по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» (Центр современной драматургии, Екатеринбург), пластическую постановку «Девиация» (театр танца «10th Avenue», Ставрополь). Иммерсивную постановку «Счастливая Шарлотта» Казанского ТЮЗа о гувернантке из «Вишнёвого сада» показали в баре. Кроме того, у москвичей была уникальная возможность познакомиться с хитом воронежского Никитинского театра — спектаклем-аттракционом «Двенадцатая ночь, или как угодно», каждый показ которого неповторим, потому что основан на импровизации (режиссёр — Юрий Муравицкий).

Сцена из спектакля «Преступление и наказание»

Завершился театральный фестиваль спектаклем столичного рэп-театра «Преступление и наказание». Герои Достоевского читали… рэп, однако создатели спектакля не ставили перед собой задачу переиначить сюжет романа. Напротив, замысел классика и оригинальный текст удалось сохранить и подчеркнуть актуальность идей Фёдора Михайловича для современной аудитории.

Фестиваль «Новые люди» проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Министерства культуры и туризма Калужской области.

Фото предоставлены пресс-службой театрального фестивая «Новые люди»

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