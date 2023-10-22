В Калуге состоялось событие, которое жители города без преувеличений ждали целый год — на открытой площадке рядом с Инновационным культурным центром прошёл первый спектакль театрального фестиваля «Новые люди». Дальнейшая программа будет проходить в четырёх городах: Москве, Калуге, Обнинске и Наро-Фоминске.
Почётным гостем открытия фестиваля стал министр культуры и туризма Калужской области Павел Александрович Суслов: «Сегодня значимое событие в культурной жизни города. Мы открываем пятый театральный фестиваль «Новые люди», пять лет назад впервые появившийся у нас в городе. Я точно знаю, что калужане ждут этот фестиваль с нетерпением, потому что каждый год организаторы составляют очень интересную и разнообразную программу».
«Задача театрального фестиваля — продемонстрировать жанровое и эстетическое разнообразие театра, — рассказывает программный директор фестиваля Евгений Худяков. Мы пытаемся разрушить стереотипы зрителей: театр — это не только сцена с массивным занавесом и пышными декорациями. “Новые люди” показывают, что театральное искусство не стоит на месте, а постоянно ищет новые формы самовыражения».
«Фестиваль проходит в Калуге с 2018 года и представляет собой самую интересную подборку новых театральных форм, — поделился продюсер фестиваля Алексей Бошенков. — Последние два года фестиваль также проходит в Москве. Мы привозим постановки для совершенно разных возрастов, начиная от бэби-спектаклей для самых маленьких зрителей и заканчивая маркировкой 18+. В программе фестиваля всегда присутствуют хореографические, музыкальные постановки, и этот год — не исключение. Зрители увидят и современный танец, и рэп-мюзикл, и рэп-оперу, спектакль о великих незрячих людях, который надо смотреть «на ощупь», в общем — спектакли для совершенно разной аудитории.
В программе — как спектакли по современной литературе, так и новое прочтение классики.
Труппа Никитинского театра из Воронежа представит спектакль «Двенадцатая ночь, или что угодно» по пьесе Уильяма Шекспира в традиции площадного театра, каким он мог бы быть сегодня. В баре на Петровке «Stand up cafe» Казанский театр юного зрителя покажет иммерсивный моноспектакль «Счастливая Шарлотта», главной героиней которого стала гувернантка из пьесы А. П. Чехова «Вишнёвый сад». В Культурном центре ЗИЛ пройдёт иронический пластический спектакль «Девиация». Артисты из Екатеринбурга покажут спектакль по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Заключительным аккордом фестиваля станет рэп-мюзикл «Преступление и наказание», для столичных зрителей вход будет бесплатным.
Фестиваль «Новые люди» проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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