Театральный конкурс «Республика ШКИД» объявил приём заявок

Некоммерческая организация Фонд поддержки детского творчества «Театр и дети» совместно с ГБУК г. Москвы «Детский музыкальный театр юного актера», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, реализует театральный проект «Республика ШКИД». В рамках реализации проекта проводит Конкурс среди творческих коллективов детских домом и интернатов из регионов Российской Федерации по направлению театральное искусство.

4 (четырем) коллективам-победителям Конкурса будет оказано содействие в творческом развитии путем предоставления денежной премии, которую можно использовать на театральную постановку. Также победители получат возможность показать свои спектакли в МДЦ «Артек» в рамках программы «Большая перемена» в ноябре 2022 года.

К участию в Конкурсе допускаются творческие коллективы детских домов и интернатов по направлениям: музыкальный театр, музыкально-драматический театр, драматический театр, пластический театр, литературно-музыкальный театр, в составе которых дети от 12 до 18 лет. Участие в Конкурсе заочное (дистанционное).

Для участия в Конкурсе необходимо выслать:

1. Заявку на участие на сайте www.dmtya.ru в разделе «Конкурс» до 20 мая 2022 года.

2. Конкурсную работу. Выступления театральных коллективов принимаются в видео формате на электронную почту: teatrideti@mail.ru

3. Время рассмотрения заявки, определение победителей до 1 июня 2022 года.

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