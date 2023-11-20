Театральный разбор: Вольфганг или Амадей?

Гений и злодейство – две вещи не совместные. Именно этой фразой можно охарактеризовать историю, рассказанную в спектакле «Вольфганг. Или Амадей?». Премьера прошла в театральном зале Московского международного дома музыки этой осенью.

Моцарт — не просто фамилия великого композитора и музыканта. Его имя ассоциируется с классической музыкой в лучших ее проявлениях, с талантом родом из детства и с гением, чьи заслуги до сих пор трудно оценить. Для многих русских композиторов музыка Моцарта стала «высшей точкой красоты».

Вольфган Амадей Моцарт прожил короткую жизнь, но даже за свои 35 лет он успел создать бесчисленное количество произведений и сломать привычные штампы. Композитор оставил непередаваемое наследие музыкальному миру. По подсчетам историков, за всю жизнь один из величайших музыкальных гениев человечества сочинил 620 произведений.

Зрителям представилась возможность наблюдать за детективным процессом по одной из самых загадочных смертей в истории человечества – смерти Моцарта. Двое главных героев, которых сыграли замечательные актеры Авангард Леонтьев и Кирилл Гребенщиков, на протяжении всей постановки раскрывают эту загадочную тайну. Они предстают перед зрителями в образе учеников великого композитора.

Две позиции, два взгляда на одного и того же человека. Конечно, мы люди 21 века, без труда скажем, что Моцарта отравили. Сделал это никто иной, как Сальери, вечный, не столь талантливый конкурент музыканта. Однако так ли это на самом деле?

Постановка Никиты Кобелева по пьесе Анны Черкасовой ссылается на исторические хроники и посвящена феномену личности Моцарта, его окружения, семьи, учеников. Исключительная музыкальная одарённость Моцарта, его доброта, щедрость, чувствительность, веселость пересекается с его тяжелыми психическими отклонениями и разгульной жизни.

Артисты умело погружают нас в 1825 год, в ту эпоху, буквально давая нам ощутить вкус того времени – эпоху Классицизма.

На сцене двое, а это значит, что будет спор, в котором должна родиться истина. Или нет?! Один всеми силами обеляет имя великого композитора, второй же наоборот – старается показать пороки Моцарта, то, что он тоже человек со своими плюсами и минусами.

А что мы знаем о тех событиях? Как ситуация разворачивалась на самом деле? Кому были выгодны слухи о смерти великого композитора? Зритель пытается вместе с героями постановки разобраться во всем этом. Становится свидетелем нешуточных интриг с самыми высокими ставками. На кону жизни реальных людей.

Эмоциональная игра актеров захватывает зрителя, вовлекая его в вечные споры о жизни и смерти, деньгах и пороках, страданиях и счастье. Все действие проходит под живую музыку, прекрасного пианиста Павла Шатского, без которого погружение в те далекие события не были бы столь реалистичными и глубокими. Сценография Марии Вольской погружает в особую атмосферу.

Спектакль дает много пищи для размышлений. После просмотра зрителей не отпускают мысли о тех далеких событиях из жизни Моцарта. Поистине это и есть успех любого спектакля – зародить зерно мысли, которое со временем даст свои плоды. Двум прекрасным, сильным актерам удалось это в полной мере, а музыка и видеоинсталляция Екатерины Чебышевой дополняют гамму ощущений и придают спектаклю незабываемых нот.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».