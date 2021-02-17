Гивы больше не смогут уйти от налогов

Федеральная антимонопольная служба совместно с службой Росфинмониторинга проводят ряд контрольно-профилактических мероприятий, по выявлению незаконно организованных онлайн конкурсов и лотерей в сети Instagram.

В связи с участившимися случаями мошенничества в особо крупном размере, а также ухода от налогов, усилен контроль в отношении гивов и других активностей коммерческой направленности в социальной сети.

Особое внимание будет уделяться статьям 208 и 115 федерального закона о противодействии легализации доходов полученных преступным путём. Контроль установят не только за получателями средств, но и за отправителями. Участникам нелегальных конкурсов грозят блокировки счетов, штрафы и даже уголовная ответственность.

Уже на сегодняшний день немалое количество счетов было заблокировано из-за «подозрительных операций», начиная с 10 января. Внесение правок в Закон № 115-ФЗ произошло 13 июля и в перечень финансовых операций, подлежащих контролю со стороны Росфинмониторинга (Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ), вошли также ставки в лотерее и других азартных. Инстаграм-конкурсы, гивы, марафоны по увеличению аудитории с платным входом в активность также являются объектом проверок, что позволит защитить пользователей социальных сетей от мошенничества и ухода от налогов получателей средств. Гивы смогут продолжить свое существование только через официальные компании, заключающие договоры с физическим лицом и соблюдающие закон.

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